Названы еще несколько направлений луканомики, по которым ударят санкции США 2 5.04.2021, 10:46

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У белорусских предприятий и фирм будут серьезные проблемы.

Постепенное расширение санкций США в отношении Минска может стоить последнему серьезных потерь там, где он до последнего времени неплохо зарабатывал, — на международном рынке услуг, сообщает tut.by.

Что интересно, именно покупатели с регистрацией в США обеспечили самый большой объем положительного сальдо во внешней торговле Беларуси услугами в 2020 году.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, во внешней торговле услугами США занимают второе после России место. В прошлом году оборот услуг между Россией и Беларусью составил 3,857 млрд долларов, США и Беларусью — 1,418 млрд долларов.

В обоих случаях Беларусь поставляет больше, чем получает. Но положительное сальдо российско-белорусской торговли составило в 2020 году 0,970 млрд долларов, а американо-белорусской — 1,103 млрд долларов.

В частности, США являются ключевым рынком сбыта для компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. В прошлом году весь их экспорт составил 2,685 млрд долларов — это второй показатель после транспортной отрасли (3,699 млрд долларов).

Разработчики уже отреагировали на политическую ситуацию, выводя офисы и специалистов в спокойные страны. Возможное возобновление санкций против предприятий «Белнефтехима», несомненно, подстегнет этот процесс.

Учитывая вовлеченность этих предприятий в международную торговлю и вертикальный характер санкций, которые могут быть распространены на подрядчиков и субподрядчиков фигурантов «черного списка», вероятность «подставить» свой бизнес резко возрастает и у представителей других отраслей — транспортников, финансистов, страховщиков и т.д.

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