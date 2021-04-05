МВД Молдовы: Судью-беглеца Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли молдавско-украинскую границу 1 5.04.2021, 13:04

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Одного подозреваемого задержали.

Украинского беглого экс-судью Николая Чауса, объявленного Интерполом в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили в Кишиневе иностранцы. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Об этом рассказал министр внутренних дел Павел Войку, сообщаетNewsMaker.

По его словам, подразделения МВД расследуют похищение. Они выяснили лица части организаторов и задержали одного подозреваемого.

«Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписку, установили личности некоторых похитителей и их маршрут», — заявил глава МВД.

Министр утверждает, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписку организаторы преступления тоже вели на украинском языке, добавил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и планируют обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

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