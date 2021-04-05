Медики рассказали, какую пользу для здоровья может принести соль 1 5.04.2021, 13:51

Новое исследование сотрудников Института биохимии Макса Планка опровергло прежние представления об этой специи.

Специалисты неоднократно доказывали, что чрезмерное потребление соли вредно для здоровья, но новый опыт показывает, что специя может оказывать положительное влияние на человека, пишет cursorinfo.co.il.

Специалисты неоднократно доказывали, что чрезмерное потребление соли вредно для здоровья. Рекомендуется уменьшить его потребление, но новый опыт показывает, что специя может оказывать положительное влияние на человека. Сотрудники Института биохимии Макса Планка утверждают, что при развитии аутоиммунных заболеваний соль используется, чтобы остановить развитие болезни.

Она влияет на процесс, с помощью которого клетки начинают атаковать друг друга, в некоторых случаях подавляя их. Раньше врачи считали, что даже небольшое количество соли может ускорить развитие рассеянного склероза, но новое исследование частично опровергает эти данные, сообщает

Ведущий автор работы Гурумурти Кришнамурти отметил, что его научная работа показывает, что положительное влияние на течение болезни может быть достигнуто при умеренном потреблении. До сих пор это можно было контролировать только у лабораторных мышей, у которых болезнь протекает не так, как у людей, но общие процессы очень похожи. В будущем немецкие ученые хотят проверить эти результаты на людях.

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