Новый максимум 2021 года: 2,65 рубля за доллар 5.04.2021, 14:06

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Какие курсы валют установили обменники 5 апреля.

На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар продают с рекордом 2021 года, сообщает svaboda.org.

В начале сессии 5 апреля американская валюта подорожала больше чем на 1,5 копейки и теперь курс составляет 2,6552 рубля.

Предыдущий рекорд этого года был 3 февраля, когда этот показатель поднялся до 2,6404 рубля.

Сегодня евро также подорожал почти на копейку и теперь составляет 3,1170 рублей.

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