СМИ обнародовали видео похищения скандального экс-судьи Чауса в Молдове 2 5.04.2021, 15:23

2,254

Николай Чаус

Неизвестные сажают мужчину в белый микроавтобус.

В Сети появилось видео с моментом похищения скандального украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове.

Видео обнародовало издание Publika.

На нем видно, как неизвестные сажают мужчину в белый микроавтобус. После этого машина уезжает в неизвестном направлении.

Один из очевидцев рассказал, что из буса вышли люди в масках.

«Я видел микроавтобус, из него вышли люди в масках и насильно посадили человека в микроавтобус. Они просто затолкали человека в машину. Я был в шоке», — отметил собеседник издания.

3 апреля группа неизвестных вооруженных мужчин похитила экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауcа в центре Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым похищение бывшего судьи после того, как суд разблокировал его экстрадицию из Молдовы в Украину.

В МВД Молдовы заявили, что Чауса похитили иностранцы. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу. Один подозреваемый в похищении задержан, а личности организаторов установлены.

В марте Верховный суд Молдовы отклонил ходатайство о предоставлении политического убежища Чаусу.

Чаус был объявлен в международный розыск в ноябре 2016 года для дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в получении $150 тысяч взятки, которую он спрятал в стеклянной банке.

В марте 2017-го Чауса задержали в Кишиневе работники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины. Украинская сторона подтвердила подготовку к экстрадиции из Молдовы. На начале 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса в Украину.

Судья Чаус известный своими делами против Автомайдана, а также процессом лидера Укропа Геннадия Корбана и отменой розыска бывшего нардепа и бизнесмена Юрия Иванющенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».