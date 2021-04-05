СМИ обнародовали видео похищения скандального экс-судьи Чауса в Молдове

СМИ обнародовали видео похищения скандального экс-судьи Чауса в Молдове2
- 5.04.2021, 15:23
- 2,254
Неизвестные сажают мужчину в белый микроавтобус.
В Сети появилось видео с моментом похищения скандального украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове.
Видео обнародовало издание Publika.
На нем видно, как неизвестные сажают мужчину в белый микроавтобус. После этого машина уезжает в неизвестном направлении.
Один из очевидцев рассказал, что из буса вышли люди в масках.
«Я видел микроавтобус, из него вышли люди в масках и насильно посадили человека в микроавтобус. Они просто затолкали человека в машину. Я был в шоке», — отметил собеседник издания.
3 апреля группа неизвестных вооруженных мужчин похитила экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауcа в центре Кишинева. Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым похищение бывшего судьи после того, как суд разблокировал его экстрадицию из Молдовы в Украину.
В МВД Молдовы заявили, что Чауса похитили иностранцы. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу. Один подозреваемый в похищении задержан, а личности организаторов установлены.
В марте Верховный суд Молдовы отклонил ходатайство о предоставлении политического убежища Чаусу.
Чаус был объявлен в международный розыск в ноябре 2016 года для дальнейшей экстрадиции в Украину. Его подозревают в получении $150 тысяч взятки, которую он спрятал в стеклянной банке.
В марте 2017-го Чауса задержали в Кишиневе работники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины. Украинская сторона подтвердила подготовку к экстрадиции из Молдовы. На начале 2020 года стало известно, что Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса в Украину.
Судья Чаус известный своими делами против Автомайдана, а также процессом лидера Укропа Геннадия Корбана и отменой розыска бывшего нардепа и бизнесмена Юрия Иванющенко.