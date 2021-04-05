Ученые обнаружили на греческом острове руины древнего загадочного города
- 5.04.2021, 16:17
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Обнародованы результаты раскопок на острове Вриокастраки.
Министерство культуры Греции обнародовало результаты раскопок, которые в последнее время велись на небольшом скалистом острове Вриокастраки, пишет vokrugsveta.ua.
Среди самых значимых находок – остатки древнего святилища, а также руины ранневизантийской базилики IV-VII веков и комплекс зданий того же периода.
Этот небольшой остров в Эгейском море долгие годы интересовал исследователей своей богатой историей. Последние масштабные археологические раскопки начались здесь в конце 2019 года – прямо накануне пандемии. Из-за коронавируса команду пришлось сократить до небольшой группы археологов из Фессалийского университета, Афинского национального университета Каподистрии, Университета Аристотеля в Салониках, Университета Иоаннины (Греция) и Университета Париж-Сорбонна (Франция).
И вот сегодня об их успехах сообщил минкульт страны. Исследователи раскопали немало интересных артефактов, которые пролили свет на разные исторические этапы жизни Вриокастраки.
Этот островок расположен неподалеку от другого острова – Китноса, на котором в ранневизантийский период размещался крупный город.
Сам же Вриокастраки был постоянно заселен с XII века до нашей эры – до VII века н. э. За это время остров пережил немало драматических событий. К примеру, в IV в. до н. э. его захватил пират по имени Глафкетис.
Об этом рассказала одна из надписей, высеченных на камнях. Ученые также узнали, что пират пользовался поддержкой македонцев. Однако в конечном итоге афиняне вытеснили Глафкетиса с острова.
О чем поведали древние камни
Еще один камень познакомил исследователей с древними бюрократическими правилами островного города. В частности, с перечнем штрафов за нарушение строительных норм.
Один из камней сохранил сообщение о признании муниципалитетом заслуг некоего местного жителя. К сожалению, его имя не сохранилось.
Поскольку камни были повреждены, исследователи сделали вывод об их неоднократном применении в качестве стройматериалов. Даже мраморный постамент античной статуи использовался как фундамент для ранневизантийской постройки.
Но самыми значимыми находками команда считает остатки древнего святилища, а также руины ранневизантийской базилики IV-VII веков и комплекс зданий того же периода.
В святилище исследователи наткнулись на фрагменты керамики, украшения и женские фигурки. Последние навели археологов на мысль о том, что в какой-то период на Вриокастраки царил культ женского божества.