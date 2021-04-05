СМИ: Румас не нашел работу в Лондоне и уже месяц живет в Киеве 19 5.04.2021, 20:25

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

В его доме в Минске прошел обыск.

Как стало известно «Нашай Ніве», бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас уже месяц находится в Киеве.

Он переехал туда из-за того, что не cмог найти приемлемую работу в Лондоне, а особых сбережений для жизни в одном из самых дорогих городов мира у него якобы не было.

До сих пор неизвестно, где именно Румас поселился в Киеве. Но, похоже, он боится ехать в Москву на работу - недавнее назначение в «Россельхозбанк» было согласовано осенью 2020 года.

К Румасу прилетает его жена Жанна, но не остается в Киеве - она соучредитель и врач в одном из медицинских центров Минска.

Друзья Румаса все еще находятся под стражей. В доме Румаса в Минске был проведен обыск, семья не афиширует и не комментирует эту информацию.

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