В Киеве введены строгие правила против распространения коронавируса 5.04.2021, 22:30

фото: Эльдар Сарахман, УП

В столице Украины ограничено передвижение людей.

С 5 апреля в Киеве не работают школы и детские сады, в общественный транспорт допускаются только пассажиры со специальными пропусками. Киевский городской совет обнародовал порядок получения 400 тысяч специальных пропусков, подчеркнув, что их количество ограничено, а заявки от физических лиц не принимаются.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что общественный транспорт в период ограничений против распространения эпидемии будет работать в специальном режиме. Об этом сообщила "Украинская правда".

В понедельник жители Киева стали свидетелями длинных пробок и заторов у мостов. В 10 часов до полудня множество автомобилей стояли на основных мостах в направлении правого берега - Северный, мост Метро, мост Патона, Дарницкий мост. На левом и правом берегах большие пробки образовались на многих улицах и проспектах.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24" заявил об угрозе коллапса медицинской системы в столице. По его словам, городские больницы почти полностью заполнены. Именно поэтому власти ограничивают передвижение людей в Киеве, подчеркнул мэр.

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