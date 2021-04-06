Ученые открыли новый вид мелкого динозавра, похожего на существ из «Звездных войн»
- 6.04.2021, 8:19
- 1,326
Ящера обнаружили китайские и бразильские палеонтологи.
Неизвестный ранее вид птерозавров юрского периода из семейства анурогнатидов обнаружили китайские и бразильские палеонтологи. Эти летающие ящеры не похожи на птерозавров в привычном представлении и напоминают персонажей «Звездных войн», пишет «Вокруг Света. Украина».
Новый вид (и род) вымерших летающих ящеров из средне-поздней юрской формации Тяоджишань исследователи назвали Sinomacrops bondei.
Название происходит от греческих корней sino – китайский и macroops –большеглазый. Вторая часть названия – bondei – образована от фамилии известного нидерландского палеонтолога Нильса Бонде (Niels Bonde).
Летающие ящеры с выпученными глазами, достигавшие в длину 30 см, были круголовыми и, в отличие от других птерозавров, не имели вытянутого клюва и длинного хвоста. Зато у них имелись огромные (по отношению к туловищу) крылья. А также – эластичная перепонка, которая располагалась между задними конечностями.
Sinomacrops bondei был мелким хищником, который органично вписался в семейство анурогнатидов. До последнего времени оно насчитывало 6 родов. Его представители были известны благодаря 12 окаменелостям, обнаруженным в Европе, Азии и Северной Америке.
Наталья Ягельска, доктор палеонтологии из Эдинбургского университета и научный иллюстратор, обнаружила внешнее сходство между представителями нового вида и поргами. Напомним, порги – трогательные птички с уплощенной мордой из VIII эпизода киносаги «Звездные войны: Последние джедаи» (2017).
Результаты исследования опубликовал журнал Paleontology and Evolutionary Science.