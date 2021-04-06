Популярный врач объяснил, когда нужно срочно ехать в больницу при лечении коронавируса дома 2 6.04.2021, 10:07

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Евгений Комаровский

Он также назвал температуру, при которой нужно вызывать скорую помощь.

Врач и телеведущий, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский объяснил, когда пациентам, которые лечатся от коронавируса дома, нужно незамедлительно обращаться за медпомощью.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, медик перечислил несколько показаний для обращения к врачу во время лечения COVID-19 в домашних условиях.

В частности, стоит обратиться за медицинской помощью если сатурация (уровень кислорода в крови) ниже 93 на фоне кислородотерапии. Если этот показатель повышается при подаче кислорода, то можно дышать дома с помощью концентратора. Если же такого прибора нет, и сатурация не повышается, то надо ехать в больницу. При сатурации выше 93 можно спокойно лечиться дома.

Также стоит забеспокоиться и отправляться в больницу если на фоне коронавируса у пациента появились психические расстройства.

Кроме того, по словам Комаровского, еще один опасный признак при лечении COVID-19 дома – это кишечный синдром.

– При самолечении ковида очень часто опасным оказывается кишечный синдром – когда на фоне повышенной температуры развивается диарея и возможно быстрое обезвоживание, то в домашних условиях бороться с этим очень трудно, возможны осложнения, поэтому требуется наблюдение доктора и внутривенное введение препаратов, – пояснил Комаровский.

Медик добавил, что еще одно показание для госпитализации – это высокая температура, в таком случае нужно сразу вызывать помощь и ехать в больницу.

– Выше 39 градусов – при отсутствии реакции организма на жаропонижающие, – уточнил Комаровский.

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