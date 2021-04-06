В Украине вакцину от коронавируса получили более 300 тысяч человек 3 6.04.2021, 10:57

За последнюю неделю было сделано почти 100 тысяч прививок.

С начала кампании по вакцинации в Украине прививку от коронавируса получили 304 678 человек.

Как сообщили в Минздраве Украины, за минувшие сутки сделали 12 856 прививок, пишет nv.ua.

Больше всего — в Киеве и Днепропетровской области, меньше всего — в Херсонской и Черниговской областях. Ни одной вакцины не ввели за сутки в Киевской области.

За минувшую неделю в Украине сделали почти 100 тысяч прививок от COVID-19, 30 марта общий показатель превысил отметку в 200 тысяч.

Два человека в Украине полностью провакцинированы, они получили две дозы препарата.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield, который изготавливают в Индии по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.

1 марта в Украине открыли запись на бесплатную вакцинацию. 22 марта стартовал второй этап вакцинации.

5 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Ее использование начнется после лабораторного контроля.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о плане вакцинации. Согласно ему, в течение недели Кабмин должен установить минимальное ежемесячное количество прививок, определить источники и сроки поставки антиковидних вакцин и людей, ответственных за реализацию плана. Его конечная цель — привить большую часть взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета от коронавируса.

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе впервые зафиксировали более 20 тысяч инфицированных в сутки.

11 регионов страны находятся в красной зоне карантина. В Киеве и Львове введен локдаун.

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