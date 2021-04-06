Назван исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу 3 6.04.2021, 12:03

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Георгий Кондратьев

Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Михаил Мархель покинул пост вчера.

Вчера Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу, а уже сегодня АБФФ назначила его замену. Исполняющим обязанности стал Георгий Кондратьев, который ранее занимал должность ассистента главного тренера, сообщает tut.by.

Специалист будет руководить сборной в ходе предстоящих июньских товарищеских матчей против Азербайджана (02.06) и Сьерра-Леоне (07.06).

Это второе назначение специалиста на должность рулевого главной команды страны. До этого Георгий возглавлял сборную Беларуси в период с 2012 по 2014 год.

В 2011 году молодежная сборная Беларуси под руководством Георгия Кондратьева завоевала бронзовые медали чемпионата Европы УЕФА U-21 и вышла на Олимпийские игры 2012 года.

Георгий Кондратьев известен своими яркими цитатами, лучшие из них собраны здесь.

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