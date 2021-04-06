«Не имеем права финансировать режим»: мэр Львова отказался от покупки белорусских автобусов

«Не имеем права финансировать режим»: мэр Львова отказался от покупки белорусских автобусов10
- 6.04.2021, 14:16
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Политик прокомментировал свое решение.
Беларуская компания «МАЗ» победила в тендере от Европейского инвестиционного банка на покупку 100 автобусов для Львова, потому что предложила самую низкую цену. Однако из-за политической ситуации в Беларуси Львов хочет отказаться от этого тендера и объявить новый.
Об этом решении написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
— Здесь не будет долгого вступления.
Львов отказывается от покупки 100 беларуских МАЗов.
Я уже говорил о том, что именно беларуская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный Банк.
Почему победил МАЗ?
Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов.
Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.
Почему?
Революция и развитие демократического общества — это дело беларуского народа.
Но финансировать «режим» мы не имеем права.
В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке.
Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?
Последний вопрос риторический.
Обращаюсь к Кабинету Министров с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине.
Прошу мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя.