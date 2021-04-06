«Не имеем права финансировать режим»: мэр Львова отказался от покупки белорусских автобусов 10 6.04.2021, 14:16

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Андрей Садовый

Политик прокомментировал свое решение.

Беларуская компания «МАЗ» победила в тендере от Европейского инвестиционного банка на покупку 100 автобусов для Львова, потому что предложила самую низкую цену. Однако из-за политической ситуации в Беларуси Львов хочет отказаться от этого тендера и объявить новый.

Об этом решении написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

— Здесь не будет долгого вступления.

Львов отказывается от покупки 100 беларуских МАЗов.

Я уже говорил о том, что именно беларуская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный Банк.

Почему победил МАЗ?

Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов.

Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.

Почему?

Революция и развитие демократического общества — это дело беларуского народа.

Но финансировать «режим» мы не имеем права.

В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке.

Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?

Последний вопрос риторический.

Обращаюсь к Кабинету Министров с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом. Ведь его можно приобрести в Украине.

Прошу мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя.

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