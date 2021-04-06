Вертолет NASA снял первое фото на Марсе 6.04.2021, 20:16

3,712

Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро.

Вертолет NASA Ingenuity, который прибыл на Марс с ровером Perseverance, сдела первый снимок на красной планете. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в космическом агентстве.

"Фото было сделано 3 апреля. Мини-вертолет располагался под марсоходом и готовился к посадке на поверхность. Цветной кадр демонстрирует дно марсианского кратера Йезеро", - говорится в сообщении.

В NASA предполагают, что Ingenuity будет посылать в агентство несколько фото, сделанных во время испытательных полетов.

Также на 12 апреля запланирован управляемый полет вертолета, который станет первым летательным аппаратом на другой планете.

Фото: twitter.com/nasa

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».