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Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома у водохранилища Вяча

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  • 7.04.2021, 7:54
  • 6,172
Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома у водохранилища Вяча

В обзор попали именно дома, где можно прописаться.

Что представляют собой такие объекты возле живописного водохранилища Вяча. Как выглядят и сколько стоят дома (а не дачи, где нельзя «прописаться») у этого водоема — в материале tut.by.

В Мочанах

За 54,8 тысячи долларов продается дом в деревне Мочаны.

Дом деревянный. Обложен кирпичом. Площадь — 57 квадратных метров. Участок — 25 соток.

Отопление — печное. На участке есть отдельно стоящий погреб и деревянный сарай. Подъездные пути — асфальт и 100 метров по утрамбованной гравийной дороге.

В Дофаренции

За 65 тысяч долларов продается дом 2013 года в деревне Дофаренция — через дорогу от Вячи.

Это дом из оцилиндрованного бревна 220 мм на свайном фундаменте. Площадь — 109 квадратных метров. Участок — 11 соток.

В доме имеется все необходимое для круглогодичного проживания, сказано в объявлении. Здесь есть центральное газоснабжение, водопровод, канализация, газовый котел BOSCH, алюминиевые радиаторы отопления, стеклопакеты REHAU, электрика SCHNEIDER. Интернет — оптоволокно. Есть также сауна и душевая с выливной купелью.

В Марковщине

За 90 тысяч долларов продается дом 2000 года на улице Нагорной в деревне Марковщина.

Дом построен из кирпича. Площадь — 156 квадратных метров.

Отопление — газовое. Есть центральные водопровод и канализация, а также мебель и техника. В дворе растут сосны, ели, березы, орех, можжевельник, липа, клен, цветы, туи, акация и виноград. Есть большая беседка и коптилка. Гараж — в цокольном этаже.


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