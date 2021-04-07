В Бразилии за сутки от коронавируса умерли более четырех тысяч человек 5 7.04.2021, 14:32

2,132

При этом президент Джаир Болсонаро продолжает выступать против любых мер жесткого карантина.

Бразилия впервые зафиксировала в сутки более 4 тысяч смертей, связанных с COVID-19, сообщает BBC. Всплеск смертей, как и рост заражений, связывают с новыми штаммами.

По сообщению издания, в стране больницы переполнены, люди умирают, не дождавшись лечения, а система здравоохранения во многих регионах находится на грани краха.

Общее количество погибших в стране сейчас составляет почти 337 тысяч.

При этом президент Джаир Болсонаро продолжает выступать против любых мер жесткого карантина для прекращения распространения болезни.

Он утверждает, что вред для экономики будет хуже, чем последствия самого вируса, а также пытался отменить некоторые ограничения, наложенные местными властями в судах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».