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К выходным в Беларуси потеплеет

  • 7.04.2021, 22:40
  • 1,138
К выходным в Беларуси потеплеет

Скоро – до плюс 17.

Пришедшие в Беларусь холода надолго не задержатся. Уже в пятницу, 9 апреля ожидается потепление, осадки должны прекратиться. Температура воздуха днем повысится на всей территории республики - до плюс 9 градусов днем, пишет kp.by.

В выходные 10-11 апреля потеплеет еще больше, небо должно быть солнечным и с переменной облачностью. В субботу дневная температура воздуха повысится до плюс 14 градусов в южных регионах, в Минске - 8-10 тепла. Правда, ожидается усиление юго-западного ветра.

А в воскресенье прогнозируется до плюс 17 градусов! Такую температуру воздуха ждут жители Брестской и Гродненской областей. В Минске и других регионах днем 11 апреля обещают плюс 13-15 градусов.

Более того, в начале следующей недели 12-13 апреля погода не должна измениться - прогнозируется, что апрельское тепло сохранится. Правда, местами могут пройти дожди.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика и может изменится.

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