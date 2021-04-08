Видеофакт: Лукашенковского бандита Баскова освистали на хоккее в Гомеле 2 8.04.2021, 7:41

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фото: скриншот трансляции

Негодующий шум поднялся сразу после того, как было озвучено имя одиозного функционера.

Чемпионат Беларуси по хоккею завершился победой «Юности». Финальную серию минская команда прошла без осечек, четырежды обыграв «Гомель» – причем в первых трех встречах «рыси» были просто нокаутированы (3:0, 5:1, 5:0). Борьба случилась лишь в последнем матче – по ходу основного времени «Юность» трижды выходила вперед, но «Гомель» каждый раз сравнивал счет. В итоге все закончилось лишь во втором овертайме – «золотую» шайбу на общей 93-й минуте забросил Сергей Дрозд, сообщает «Трибуна».

Интересный эпизод случился и после окончания матча – во время церемонии награждения. Началась она с вручения серебряных медалей игрокам «Гомеля» – их хоккеистам на шею вешал Дмитрий Басков. Когда индивидуальные награды вручили всем южанам, глава ФХБ собрался передать в руки их капитана Германа Нестерова командный приз за второе место – и в этот момент был освистан гомельскими болельщиками. Негодующий шум поднялся на арене сразу же после того, как информатор на арене назвал имя тренера команды Лукашенко. Комментаторы матча никак не отреагировали на недовольство зрителей.

Для Баскова обструкция в городе над Сожем не в новинку. В конце августа прошлого года в этом городе проходили решающие матчи Кубка Беларуси, так что тогда хоккейный функционер тоже приехал вручать награды – и после проигранного «Гомелем» матча за третье место был освистан болельщиками.

Напомним, Баскова и его банду подозревают в причастности к гибели Романа Бондаренко.

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