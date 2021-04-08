Washington Post: Бывших сотрудников Трампа не берут на работу
- 8.04.2021, 7:57
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Это связано с низким рейтингом одобрения экс-президента США на момент его ухода с поста.
Бывшие сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, сообщает Washington Post со ссылкой на специалистов по работе с кадрами (перевод — nv.ua).
По словам специалистов, незаинтересованность работодателей в бывших сотрудниках Трампа объясняется низким рейтингом одобрения экс-президента на момент его ухода с поста, а также тем, что Трамп стал первым в истории главой государства, которому дважды выносили импичмент.
«Советам директоров не нужны проблемы или критика», — пояснил один из источников издания.
Другие эксперты добавили, что в настоящее время компании пытаются добиться благосклонности Демократической партии США, которая контролирует Белый дом и обе палаты американского Конгресса. Это снижает спрос на республиканцев в целом, в том числе на экс-сотрудников администрации.