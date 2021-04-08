Еще две белоруски признаны праведниками народов мира
- 8.04.2021, 15:37
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Посол Израиля вручил дипломы и медали.
В Минске в музее истории Великой Отечественной войны 8 апреля состоялась церемония, посвященная Дню памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства, сообщает naviny.by.
Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман вручил дипломы и медали праведников народов мира потомкам белорусских граждан, спасавших евреев во время войны.
В этом году праведниками народов мира названы Любовь Дьякова и Татьяна Лосева.