Ганди и Навальный Тамара Эйдельман

8.04.2021, 16:53

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Алексей Навальный

Защищать российского оппозиционера сегодня — это и значит защищать всех остальных неправедно осужденных.

В августе 1947 года Индия, наконец, получила независимость. Увы, это долгожданное событие было омрачено кровавой трагедией. Англичане решили создать две независимых страны - одну для индусов, другую для мусульман - в результате более 14 миллионов человек покинули насиженные места, продали за бесценок дома или просто бросили их - и отправились туда, где большинство жителей составляли их единоверцы.

Одни только переселения принесли страдания огромному количеству людей, но во многих местах по обе стороны индо-пакистанской границы вспыхивали кровавые столкновения. Доведенные до отчаяния люди легко поддавались религиозному фанатизму. Мы не знаем, сколько людей точно погибло, - оценки расходятся от полумиллиона до миллиона…

Махатма Ганди, в отличие от большинства других жителей Индии, не праздновал 15 августа 1947 года возникновение независимого государства. В этот день он постился и, как всегда, работал на ручном ткацком станке, ставшем для него символом экономической независимости страны.

Когда же стали приходить сообщения о кровавых столкновениях, 78-летний Махатма не стал медлить.13 января 1948 года он объявил, что будет голодать до смерти - или же до того момента, пока не будут выполнены 7 его требований. Все они сводились к обеспечению безопасности для мусульман на территории Индии - возможности спокойно передвигаться по стране, заниматься в Индии бизнесом, при желании без помех переехать в Пакистан, и даже возвращения им мечетей, которые уже успели превратить в лагеря для индусских беженцев. Когда Ганди спрашивали, почему он не голодает в защиту индусов, которых преследуют в Пакистане, он отвечал, что обращается к своему народу в своей стране.

Сообщение о голодовке Ганди произвело такое впечатление, что уже через пять дней, 18 января, представители различных религиозных общин заверили Махатму, что они будут бороться за восстановление мира. После этого он принял стакан апельсинового сока из рук мусульманина Мауланы Азада, будущего министра образования Индии. Ганди все-таки заплатил жизнью за произошедшее умиротворение - через 12 дней он был убит индусом, возмущенным тем, что национальный лидер заступался за мусульман, но своего Махатма все-таки добился, убийства прекратились.

Алексей Навальный, конечно, не Ганди. С одной стороны, совпадения напрашиваются - оба они юристы, оба сторонники мирной борьбы, несмотря на то, что в обоих случаях власть прикладывала огромные усилия, как будто нарочно подталкивая их к насильственным действиям. Ганди, как и Навального, долго не принимали всерьез. Черчилль с возмущением писал, что его тошнит, когда он видит, как "мистер Ганди, мятежный адвокат, изображает из себя факира, и поднимается полуголым по ступеням дворца вице-короля Индии, чтобы на равных вести переговоры". Что говорят о Навальном люди, которых смешно даже упоминать рядом с Черчиллем, пожалуй, цитировать не буду. Навальный тоже голодает не ради себя, хотя речь и идет прежде всего о том, чтобы к нему допустили врача.

Но за Навальным, увы, не стоят миллионы (пока?), он, хоть и верующий человек, но не строит всю свою жизнь и борьбу на религиозной основе, как это делал Махатма. Хочется надеяться, что его жизнь не закончится трагически.

Но пока что мы видим, что его голодовка не вызывает ужас у миллионов людей, не приводит к нравственным сдвигам. Глумящиеся морды подсовывают ему в карманы конфеты и придумали дополнительную пытку запахом жареной курицы и хлеба. Носители белых пальто продолжают рассуждать о том, когда он неправильно высказался по тому или иному вопросу. Великие борцы за справедливость интересуются, почему это надо защищать именно Навального, а не кого-либо другого.

Да потому, что защищать Навального сегодня - это и значит защищать всех остальных неправедно осужденных, да и вообще всех нас. Потому что та нравственная высота, которой он достиг, - это вызов для нас, это тоже своеобразный призыв очиститься и хотя бы попытаться дотянуться до него.

Свободу Алексею Навальному!

Тамара Эйдельман, Telegram

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