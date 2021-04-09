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Ученые разгадали тайну древней мумии Такабути

  • 9.04.2021, 10:13
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Ученые разгадали тайну древней мумии Такабути

В этом помогли современные методики.

Профессоры Розали Дэвид и Эйлин Мерфи Куин из Манчестерского и Белфастского университетов соответственно разгадали тайну мумии Такабути возрастом 2600 лет. Древняя египтянка была убита в возрасте 20-30 лет, и современные методики позволили узнать все о гибели и жизни женщины, пишет lenta.ua.

Десятилетиями ученые не могли точно понять, что стало причиной смерти египтянки. Считалось, что удар ей был нанесен ножом в левую часть спины, но ДНК, рентген, компьютерная томография, а также анализ волос и материалов для процесса мумификации позволили разгадать эту тайну.

Согласно результатам нового исследования, женщину убили топором, которым пользовались и ассирийские, и египетские солдаты, потому личность убийцы останется неизвестной. По словам ученых, рана была настолько серьезной, что египтянка не страдала и умерла почти мгновенно.

Мумия Такабути при жизни была молодой женщиной миниатюрного телосложения с волосами каштанового оттенка, которая не брила голову, как ее современники. Болезней у нее не было, сердце осталось на месте (что очень важно для египтян при переходе в загробную жизнь). Эксперты обнаружили у мумии 33 зуба, а не 32, и дополнительный позвонок – редкая особенность.

Судя по надписям на гробу, Такабути была замужем и вела хозяйство в большом доме в Фивах. Семья любила женщину, о чем свидетельствует хороший уход за телом и волосами – локоны завиты.

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