В США начали тестировать новый тип вакцины от коронавируса 9.04.2021, 11:35

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Ее можно вводить в организм без уколов.

Вакцина в таблетках, разрабатываемая компанией ImmunityBio, может обеспечить защиту от COVID-19 без необходимости инъекции.

Медики из Исследовательского института Chan Soon-Shiong в Эль-Сегундо проверяют, может ли серия капсул работать так же или даже лучше, чем существующие вакцины от COVID-19, пишет nv.ua.

«Получение препарата, который устойчив при комнатной температуре и может быть таблеткой, меняет жизнь», — сказала доктор Тара Сири, врач-испытатель.

Оральная вакцина является частью экспериментального протокола, тестируемого на здоровых добровольцах. Но поскольку ученые до сих пор не знают, могут ли одни таблетки предотвратить передачу, исследователи тестируют четыре разных подхода.

Некоторые участники получают укол, а некоторые нет. Некоторым делают одну инъекцию и два приема таблеток.

Но доставка вакцины в капсуле — не единственное, что отличает эту вакцину от других. В то время как существующие вакцины помогают создавать антитела к белку-шипу на поверхности коронавируса, Т-клеточная вакцина ImmunityBio нацелена на ядро вируса — часть, которая, по словам ученых, менее подвержена мутациям.

«И ценность этого в том, что мы генерируем Т-клетки-убийцы», — сказал основатель и исполнительный председатель ImmunityBio доктор Патрик Сун-Шионг, владелец баскетольного клуба Lakers, а также идейный вдохновитель создания вакцины.

Исследователи ImmunityBio предполагают, что они могут создать долгосрочную защиту от вируса, генерируя как Т-клетки-убийцы, так и антитела.

Сун-Шионг считает, что есть основания для оптимизма в отношении долговременной защиты, хотя вакцина-кандидат все еще находится на экспериментальной стадии, а безопасность и эффективность еще предстоит доказать.

«Мы знаем из предыдущего опыта с SARS-COV-1 в 2003 году, что у людей, которые заразились, затем появились Т-клетки, которые сохранялись в течение 17 лет», — сказал он.

Что касается пероральной доставки вакцины, дело не только в том, чтобы избежать укола. Сун-Шионг считает, что комбинация этих двух факторов может быть ключом.

«Уколом мы надеемся развить Т-клетки по всему вашему телу. И, давая таблетку перорально, мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеюсь, нос и рот, потому что именно так попадает вирус. Он не попадает через вашу кровь», — отметили авторы разработки.

В исследовании принимают участие здоровые взрослые в возрасте до 55 лет, которые не беременны и не болели COVID.

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