Зарубежные лидеры проигнорировали Парад Победы в Москве 3 9.04.2021, 13:20

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фото: Парад Победы в Москве на Красной площади

РИА Новости / Владимир Сергее

Зачем подставляться под огонь критики и ехать на пир во время чумы?

На днях стало известно, что в Кремле не планируют приглашать зарубежных лидеров на Парад Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Песков, пишет сайт GuildHall. «Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — сказал Дмитрий Сергеевич.

В переводе с чиновничьего: Игорь Додон больше не президент Республики Молдова, а остальные ехать отказались.

В 2020 году на военном параде в Москве в честь 75-летнего юбилея со Дня Победы присутствовали президенты Беларуси, Казахстана, Молдавии, Сербии, Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), Узбекистана, Таджикистана. Такой набор гостей, а также тех, кто сначала согласился, а потом отказался, стал полным провалом, констатировали эксперты. К примеру, политолог Аббас Галлямов в комментарии «Новой газете» сказал: «Российский режим настолько дискредитировал себя в мировом общественном мнении, что иметь с ним дело — себе дороже. Без особой необходимости ездить в Москву теперь никто не хочет. Зачем подставляться под огонь критики?»

Так было не всегда. Западные лидеры начали игнорировать мероприятия в Москве начиная с 2014 года после того, как Россия аннексировала Крым и оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Для сравнения, в 2010 году на параде в Москве, посвящённом 65-летию со Дня Победы, присутствовали президенты Азербайджана, Армении, Болгарии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Латвии, Македонии, Монголии, Сербии, Словакии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Хорватии, Черногории, Чехии, Эстонии. Своим присутствием мероприятие почтили федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Ху Цзиньтао, исполняющий обязанности президента Польши — маршал сейма Польши Бронислав Коморовский, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Как говорится, почувствуйте разницу.

В кулуарах говорят, что Россия могла бы согнать на военный парад в 2021 году кнутом и пряником разве что лидеров государств — членов СНГ. Но эта перспектива не больно радует Путина, ведь отсутствие западных лидеров ещё раз подчеркнёт, что Россия региональная держава, а не страна, претендующая на мировое господство. Да и среди государств — членов СНГ есть персоны, которые раздражают Владимира Владимировича.

К примеру, Александр Лукашенко, который «купается» в российских кредитах, льготах и преференциях (по данным Всемирного банка, Беларусь крупнейший должник России), но не торопится проводить обещанную конституционную реформу и саботирует поглощение Беларуси Союзным государством. Не менее «душевной» была бы встреча с президентом Казахстана. Последнее время РФ активно «намекает» постсоветской республике, что «Казахстана просто не существовало», «и, собственно, территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза». В ответ там усиливают патриотические настроения и дрейфуют под крыло то ли Китая, то ли Турции.

Решение российских властей провести столь массовые мероприятия в разгар третьей волны эпидемии коронавируса Covid-19 звучит крайне странно. В 2020 году военный парад и шествие «Бессмертного полка» отменили, хотя год был юбилейным (парад на Красной площади состоялся не 9 Мая, а 24 июня). Но в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу планирует задействовать в Москве более 12,5 тысяч человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

Аналитики «СберИндекса» подсчитали, что третья волна эпидемии начнётся в России в середине апреля, когда почти в два раза вырастет количество новых случаев заражения. При этом надо понимать, что цифры, которыми оперируют российские власти, надо умножать на пять-шесть, так как чиновники в РФ по привычке манипулируют статистикой.

В частности, 8 февраля Росстат опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. Оказалось, что с апреля по 31 декабря избыточная смертность составила 358 тысяч человек. Как пишет издание «Медуза», если считать, что почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно прийти к выводу, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч, о которых официально говорили российские власти. В таком случае Россия в 2020 году заняла второе (после США, где в два раза больше населения) место по числу жертв эпидемии и вошла в пятёрку самых пострадавших из расчёта на душу населения. Если реальная смертность от коронавируса превышает официальную в 6,3 раза, то, следовательно, и количество новых случаев коронавируса где-то на столько же.

Несмотря на это, в России планируют парады и шествия вместо того, чтобы просто раздать эти деньги ветеранам Второй мировой войны. Особый цинизм в том, что 9 Мая в первую очередь праздник ветеранов, которые победили в войне, но массово выводить их на улицы и собирать на площадях городов безответственно и опасно. Коронавирус несёт серьёзную угрозу для пожилых людей, а если учесть, что ветеранам Второй мировой войны на момент окончания войны исполнилось хотя бы 15 лет, речь идёт о 90-летних людях со слабым здоровьем.

Защититься от коронавируса ветераны не могут, так как вакцинация в России провалена. По состоянию на 8 апреля, по данным властей, привито 7 млн или 4,7% населения страны (получили первую или обе дозы). Это при том, что «Спутник V» был зарегистрирован в августе 2020 года — восемь месяцев назад, и Россия активно экспортирует вакцину.

Возможно, провал вакцинации в РФ — это и к лучшему, ведь к российским вакцинам по-прежнему много вопросов, а других вакцин в России нет. Изначально, среди противопоказаний к российскому препарату значился возраст — не старше 60 лет. Затем возрастные ограничения сняли, но как в том анекдоте, «ложечки нашлись, а осадочек остался».

«Спутник V» не вылезает из скандалов. К примеру, на днях в словацких медиа появилась новость, что вакцина, закупленная Словакией, оказалось не той, которую положительно оценил журнал The Lancet. В России назвали эту новость фальшивкой и потребовали вернуть партию. А ранее, 3 апреля, стало известно, что 62-летний президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее привился российским «Спутником V», заболел коронавирусом.

Возвращаясь к мероприятиям 9 Мая, отметим, не факт, что в них будет участвовать президент России. В частности, Дмитрий Песков заявил, что говорить об очном участии Путина в шествии «Бессмертного полка» пока преждевременно. Неужто, Владимир Владимирович, который якобы вакцинировался якобы 23 марта якобы российской вакциной, боится повторить судьбу президента Аргентины?..

Ну а ветеранов Второй мировой войны Путину, по всей видимости, не жалко…

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