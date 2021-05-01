Православные Беларуси отмечают Великую субботу: что нужно и категорически нельзя делать 9 1.05.2021, 9:40

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Сегодня — шестой день Страстной недели.

В 2021 году Страстная суббота у православных верующих выпадает на 1 мая - это шестой день Страстной недели.

«Апостроф» собрал рекомендации и запреты в этот день.

Что нельзя делать

Следует избегать ссор, не вступать в конфликты;

Нельзя разговляться до утра воскресенья;

Запрещено в этот день пить алкоголь, нужно соблюдать строгий пост;

Нельзя веселиться: смеяться, петь, танцевать, шутить;

Не допускается интимная близость (как и всю Страстную неделю);

Нельзя охотиться или заниматься рыбалкой;

Запрещено убирать дома, гладить, стирать, работать в саду или огороде, заниматься рукоделием, строительством, ремонтом;

Нельзя также мыться.

Что нужно делать

В этот день стоит пойти в храм на богослужение.

Надо помириться со всем, с кем были в ссоре. Нужно простить обиды и ошибки другим и попросить прощения.

Также в этот день пекут куличи, красят яйца, готовят пасхальные блюда.

Можно раздавать милостыню. В этот день принято помогать нуждающимся.

Следует подумать о прошлом и будущем, проанализировать свои поступки, ценности и цели.

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