Православные Беларуси отмечают Великую субботу: что нужно и категорически нельзя делать

Православные Беларуси отмечают Великую субботу: что нужно и категорически нельзя делать9
- 1.05.2021, 9:40
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Сегодня — шестой день Страстной недели.
В 2021 году Страстная суббота у православных верующих выпадает на 1 мая - это шестой день Страстной недели.
«Апостроф» собрал рекомендации и запреты в этот день.
Что нельзя делать
Следует избегать ссор, не вступать в конфликты;
Нельзя разговляться до утра воскресенья;
Запрещено в этот день пить алкоголь, нужно соблюдать строгий пост;
Нельзя веселиться: смеяться, петь, танцевать, шутить;
Не допускается интимная близость (как и всю Страстную неделю);
Нельзя охотиться или заниматься рыбалкой;
Запрещено убирать дома, гладить, стирать, работать в саду или огороде, заниматься рукоделием, строительством, ремонтом;
Нельзя также мыться.
Что нужно делать
В этот день стоит пойти в храм на богослужение.
Надо помириться со всем, с кем были в ссоре. Нужно простить обиды и ошибки другим и попросить прощения.
Также в этот день пекут куличи, красят яйца, готовят пасхальные блюда.
Можно раздавать милостыню. В этот день принято помогать нуждающимся.
Следует подумать о прошлом и будущем, проанализировать свои поступки, ценности и цели.