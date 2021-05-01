Глобальное потепление: названы страны, где температура воздуха скоро поднимется до 56 °C

Глобальное потепление: названы страны, где температура воздуха скоро поднимется до 56 °C7
- 1.05.2021, 11:49
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Исследование провели ученые из Кипрского института.
Глобальное потепление сильнее и быстрее всего ударит по странам Ближнего Востока и Северной Африки. Согласно отчету ученых, к 2050-му году температура воздуха летом там будет прогреваться до экстремальных 56 °C, пишет nv.ua.
В городах, где к середине века будут жить 90% населения регионов, температура будет подниматься еще выше.
Джордж Зиттис из Кипрского института объясняет, что это будет связано с регулярными волнами тепла, которые будут длиться по несколько недель. Такие погодные условия будут опасными для всех людей и животных без исключения — даже верблюдов, которые являются устойчивыми к жаре.
Они повлияют как на здоровье населения стран MENA (именно они пострадают больше всего), так и на сельское хозяйство и биоразнообразие регионов, которое будет практически уничтожено.
Чтобы избежать таких экстремальных погодных явлений в регионе, ученые рекомендуют перестать игнорировать проблему и перейти к немедленным мерам по смягчению последствий изменения климата.