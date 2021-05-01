Оккупанты в Крыму ограничили водоснабжение Керчи и Алушты 7 1.05.2021, 15:00

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При РФ жители полуострова фактически остались без воды.

На временно оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым в Керчи, Алуште и селе Долинка (Красноперекопский район) ограничено водоснабжение. Причиной является якобы «замена запорной арматуры на магистральном водоводе». Об этом говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Российской Федерации предприятия «Вода Крыма».

«В селе Долинка – с 9:00 до 17:00. В Керчи – с 8:30 до 21:00 на ул. Кавказской 21, 19, 17, 15, 2/5, 12/5, 18, 19, 22/5, 3, 5; пер. Ремесленном, пер. Рабочем, пер. Дейкало, пер. Маяка. В Алуште в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе 1 мая вечерняя подача воды будет продлена до 23:00 часов (с 19:00 до 23:00)», – говорится в сообщении.

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