Как не заразиться COVID-19 в аэропорту и самолете 1 1.05.2021, 20:29

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Важные рекомендации экспертов.

Korrespondent.net решил рассказать, какова вероятность заразиться коронавирусной инфекцией во время перелета и о мерах предосторожности.

Правила для путешествий самолетом

Отпуск - главная причина поездок за границу, и на их долю приходится 55 процентов всех путешествий.

По данным ООН, в 2019 году, то есть, в доковидную эпоху, почти три пятых международных путешествий были совершены с помощью самолетов, тогда как морским транспортом воспользовались пять процентов путешественников и один процент - железнодорожным транспортом.

В новом "постапокалиптическом" мире действую правила, получившие название новая нормальность, они также распространяются на путешественников, чтобы, в том числе, снизить риск завоза новых мутаций, которые могут стать причиной очередной волны.

Это обазательное ношение масок, отсутствие большого скопления людей, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены, которые должны соблюдаться всеми, как минимум, до появления коллективного иммунитета, что может произойти только после вакцинации 60-70 процентов всего населения планеты.

Новые правила особо строго должны соблюдаться в условиях замкнутого пространства в многочасовом путешествии высоко над землей.

Как сообщают путешественники, турецкие авиакомпании очень строго подходят к соблюдению мер безопасности: стоит пассажиру сдвинуть маску на подбородок, ему тут же делают замечание.

Советы разных медицинских и правительственных организаций обычно одинаковые, и первый из них - не нарушайте правила, которые установлены в аэропорту и авиакомпанией. И чем короче будет перелет, тем лучше.

Медицинские организации советуют обязательно брать с собой антисептический гель (чтобы как минимум использовать его перед едой или перед тем, как тронуть лицо), необходимые вам лекарства (учтите, что иногда на них может потребоваться рецепт или справка от врача о том, что вам без них нельзя) и бумажные салфетки.

Покупать билеты и регистрировать лучше онлайн. Есть вероятность, что место у окна безопаснее, поскольку, сидя у прохода, приходится контактировать с бóльшим числом людей. В аэропорту, да и везде, по возможности стоит использовать бесконтактные методы оплаты.

Заразиться в самолете можно при непосредственном контакте, через загрязненный предмет и через вирусные частицы, переносимые воздухом от кашляющего, чихающего или разговаривающего человека.

Поэтому лучше оставаться на своем месте и лишний раз никуда не ходить, но разминайте ноги сидя. Если очень хочется в туалет, то лучше выбрать ближайший и обязательно помыть руки.

"Крайне важно не только тщательно вымыть руки, но и дополнительно продезинфицировать их антисептическими средствами", - подчеркнул Леонард Маркус, руководитель инициативы Общественное здравоохранение в авиации в Гарвардском университете.

Пассажирам самолетов советуют отказаться от еды и напитков во время полетов или, когда уж совсем невтерпеж, перекусить по возможности быстро.

"Если пассажир на короткое время снимает маску, чтобы поесть или попить, те, кто находится поблизости, в обязательном порядке должны быть в защитных масках", - говорится в докладе Гарвардского университета, посвященном снижению риска заражения ковидом в самолетах.

С того момента, когда авиапассажир снимает маску, риск инфицирования коронавирусом увеличивается: чем дольше человек ест, тем больше риск заразить кого-то или заразиться самому, указывает профессор Университета гуманитарных наук Аккон в Берлине, эпидемиолог-инфекционист Тимо Ульрихс.

Однако как именно распространяется коронавирус в самолетах, пока что точно установить не удалось. Но Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что находиться в самолете безопаснее с инфекционной точки зрения, чем в офисе или торговом центре.

Все дело в хорошей системе очистки воздуха. И для таких утверждений есть основания, а авиапроизводители убеждают, что такими фильтрами обеспечены все современные лайнеры.

При большем желании риск заражения в ходе авиаперелета можно попытаться количественно оценить - на основании правил комбинаторики, текущей статистики по активным случаям инфекции и литературным данным о вероятности заражения коронавирусом. В таком случае она не превышает трех процентов.

Большинство ученых сходятся во мнении, что опасность заражения во время полетов можно снизить, если носить защитные маски.

Исследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, показало, что во время полета из ОАЭ в Новую Зелендию (около восьми часов без пересадки) COVID подхватили четыре человека.

Носителями вируса оказались два других пассажира, которые были инфицированы еще до посадки на рейс. Двое из четырех заразившихся во время полета были без защитных масок.

Кроме того, система вентиляции, снижающая вероятность передачи вирусов, была отключена, когда самолет совершил промежуточную 30-минутную посадку в малайзийском Куала-Лумпуре для дозаправки. Во время стоянки все пассажиры оставались в салоне авиалайнера.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что риск заражения для вакцинированных пассажиров невелик. При этом важно знать, что полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины.

Тем не менее, пока не было вакцинировано подавляющее число людей, необходимо по-прежнему соблюдать все меры предосторожности, поскольку существует опасность - пусть и небольшая - того, что вакцинированные люди могут заразить еще не получивших прививку, предупреждают эпидемиологи.

Другая причина сохранять бдительность - это появление и распространение новых мутаций коронавируса.

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