Кулеба: В Украине ведется динамичная работа по сокращению числа российских дипломатов 1 1.05.2021, 21:37

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фото: pravda.com.ua

Глава МИД Украины отметил, что страна только реагирует на провокации против своих дипломатов.

С начала российской агрессии на территории Украины уменьшается число дипломатов РФ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет «Гордон».

Речь об этом зашла после вопроса о высылке из Одессы российского консула в ответ на объявление персоной нон грата украинского дипломата.

"Это же россияне запустили этот маховик. Они выгнали нашего консула из Петербурга. Мы выгнали в ответ их сотрудника из посольства. Теперь они решили, что им надо тоже выгнать кого-то из нашего посольства. Выгнали нашего из посольства. И мы для симметрии выгнали их консула. Я не знаю, чего россияне добиваются. Какие-то устраивают шоу", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина всегда будет действовать "на основе принципа взаимности".

На вопрос, можно ли выгнать из Украины, как в Чехии, российских дипломатов "много и сразу", глава МИД ответил, что Прага выгнала после одного случая.

"А у нас с 2014 года ведется плановая работа в этом направлении. То есть они постоянно кого-то из украинских дипломатов выгоняют, а мы их. Поэтому совокупно у нас, к сожалению или к счастью, такая очень динамичная работа по уменьшению [количества] российских дипломатов на территории Украины", – объяснил Кулеба.

Он отметил, что украинская сторона только реагирует на провокации против украинских дипломатов.

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