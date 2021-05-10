Кипр вышел из локдауна, внедрив «коронапаспорта» для граждан 10.05.2021, 8:37

Отменяется действие системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений.

В понедельник 10 мая Кипр завершил третий частичный локдаун с помощью новой системы коронавирусных "паспортов безопасности", которые позволят киприотам свободно передвигаться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"С завтрашнего дня Кипр делает шаг к возвращению к более нормальным темпам социальной и экономической деятельности", - заявил в воскресенье министр здравоохранения Константинос Иоанну.

"Внедряя протоколы здравоохранения, тестируя населения и ускоряя программу вакцинации, Кипр делает важный шаг к выходу из неопределенности", - добавил он.

С понедельника отменяется действие системы официального одобрения выхода людей из дома с помощью текстовых сообщений. Киприотам, желающим попасть в заведения гостеприимства, теперь нужно будет показать ковидний сертификат, который правительство назвал "паспортом безопасности".

Получить его могут лица, имеющие по крайней мере одну дозу вакцины против коронавируса или которые болели коронавирусом за последние шесть месяцев, или имеют действительный 72-часовой отрицательный ПЦР или быстрый тест.

Власти заявили, что этот "паспорт" является временным мероприятием, которое будет применяться до 31 мая, чтобы помочь ускорить программу вакцинации на острове.

Несмотря на то, что учреждения гостеприимства и второстепенные магазины будут вновь открыты, ночной комендантский час будет действовать с 23:00.

Кипр ввел локдаун 26 апреля, когда больницы пытались справиться с растущими случаями коронавируса.

Как сообщалось, с 10 мая средиземноморский остров также начинает принимать вакцинированных туристов без ограничения въезда.

Страна заявляет, что достигла значительного прогресса в проведении вакцинации - с понедельника люди в возрасте двадцати лет имеют право получить первую дозу вакцины.

Министерство здравоохранения заявило, что Кипр занимает шестое место в ЕС по показателю введения первой дозы вакцины от коронавируса.

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