Ученые рассказали, как выглядит дождь на разных планетах Солнечной системы 10.05.2021, 17:45

Фото: Pixabay.com

Дожди идут не только на поверхности Земли, но и на других планетах.

Ученые из Гарвардского университета рассказали, чем отличаются осадки на небесных телах. На Земле все обычно ограничивается дождем или снегом, пишет lenta.ua.

При этом на Нептуне осадки выпадают в виде алмазов. Примерно то же наблюдается в случае с Сатурном, Ураном и Юпитером. Исследователи объясняют, что тип вещества осадков чаще всего зависит непосредственно от планеты.

На Венере атмосфера являет собой гигантский ураган с облаками из серной кислоты, последняя и считается местным дождем. Если говорить о Марсе, то там облака воды и льда можно наблюдать примерно в километре от поверхности. Осадки здесь больше походят на снежную метель, когда в течение непродолжительного периода времени фиксируется шторм сухого льда.

Специалисты из Гарварда в ходе недавнего исследования также сумели обнаружить сходство для всех жидких материалов дождя в пределах Солнечной системы. Оказалось, что вне зависимости от материала размер у капель примерно одинаковый.

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