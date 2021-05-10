Конор Макгрегор заявил о желании купить титулованный футбольный клуб
- 10.05.2021, 20:49
Звездный боец рассматривает покупку контрольного пакета акций шотландского клуба.
Звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании приобрести шотландский футбольный клуб Селтик.
Об этом ирландец заявил в своем аккаунте в Twitter.
Макгрегор рассматривает покупку контрольного пакета акций шотландского клуба.
«Сейчас зашел разговор о Селтике. О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно стать владельцем спортивной команды! И Селтик, и Манчестер Юнайтед — команды, которые мне нравятся. Я чувствую, что могу принести для клуба много пользы», — написал Макгрегор.
A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021
Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP
Следует отметить, что Селтик является 51-кратным чемпионом Шотландии.
Кроме этого, клуб из Глазго в 1967 году выигрывал Кубок европейских чемпионов — аналог Лиги чемпионов.