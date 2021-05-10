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Конор Макгрегор заявил о желании купить титулованный футбольный клуб

  • 10.05.2021, 20:49
Конор Макгрегор заявил о желании купить титулованный футбольный клуб
фото: reuters

Звездный боец рассматривает покупку контрольного пакета акций шотландского клуба.

Звездный боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил о желании приобрести шотландский футбольный клуб Селтик.

Об этом ирландец заявил в своем аккаунте в Twitter.

Макгрегор рассматривает покупку контрольного пакета акций шотландского клуба.

«Сейчас зашел разговор о Селтике. О том, чтобы приобрести акции у Дермота Десмонда. Я определенно заинтересован в том, чтобы рано или поздно стать владельцем спортивной команды! И Селтик, и Манчестер Юнайтед — команды, которые мне нравятся. Я чувствую, что могу принести для клуба много пользы», — написал Макгрегор.

Следует отметить, что Селтик является 51-кратным чемпионом Шотландии.

Кроме этого, клуб из Глазго в 1967 году выигрывал Кубок европейских чемпионов — аналог Лиги чемпионов.

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