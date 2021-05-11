СМИ: Напавших на школу в Казани было двое, а число погибших превысило 10 человек 11.05.2021, 11:29

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Фото: Егор Алиев / ТАСС / Scanpix / LETA

Также задержанный заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки.

В России утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба.

По предварительным данным, в школу зашли двое вооруженных людей и открыли огонь по учащимся. Одного из нападавших позже задержали у входа в школу, пишет «Медуза».

Baza называет его имя — это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он закончил школу четыре года назад, а теперь учится в колледже.

Второго преступника заблокировали на четвертом этаже учебного заведения, сообщил информированный источник «Интерфакса». Он мог удерживать в заложниках несколько человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, после стрельбы в школе произошел взрыв. По данным Mash, второго нападавшего убили во время спецоперации. Это же подтверждают источники «Интерфакса» и ТАСС.

В результате стрельбы погибли как минимум 11 человек. Также известно о 32 пострадавших, в больнице находятся 16 человек. Здание школы оцеплено. Учащихся эвакуировали в соседний детский сад. Многие из школьников выпрыгивали из окон здания. Двое из них разбились насмерть.

МВД заявило, что после стрельбы введен режим контртеррористической операции. Во всех школах Казани 11 мая отменены занятия во вторую смену.

По сведениям издания «Бизнес Online», полиция также выехала к дому № 10 на улице Туганлык. Как отмечает Baza, задержанный подросток заявил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Правоохранительные органы намерены взять штурмом квартиру.

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