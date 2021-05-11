Рост населения Китая резко замедлился 3 11.05.2021, 11:54

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Фото: Reuters

В стране сейчас проживает более 1,4 миллиарда человек.

Рост населения в Китае в последнее десятилетие в среднем составил 0,53 процента в год. К концу 2020 года численность населения страны достигла 1,411 миллиарда человек, увеличившись за десятилетие лишь на 72 миллиона человек, сообщает svoboda.org.

Согласно данным Национального статистического бюро КНР, обнародованным во вторник, число новорожденных в 2020 году было самым низким с 1961 года, когда в стране был массовый голод. Резкое снижение рождаемости в последние годы вкупе с увеличением продолжительности жизни чревато демографическим кризисом, который может подорвать экономический рост страны, цитирует газета New York Times демографов, специалистов по Китаю. Почти 19 процентов населения страны – старше 60 лет. Эта прослойка населения возросла за десятилетие на 6 процентов.

Несколько лет назад власти Китая отменили существовавшую с 1980 года политику "одного ребенка", согласно которой подавляющее число китайских семей могли иметь одного ребенка. Однако рождаемость в стране падает в течение последних четырех лет. В 2020 году она упала на 15 процентов, сообщает CNBC.

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