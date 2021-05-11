Синоптики рассказали, какой будет погода после больших выходных в Беларуси 11.05.2021, 14:21

В столице осадки не прогнозируются.

В среду, 12 мая, в Беларуси будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди в дневные часы возможны только на Гомельщине. В столице осадки не прогнозируются, пишет сайт euroradio.pl.

Синоптики предупреждают об усилении ветра в отдельных районах, где его порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +5 до +11, днем — от +17 до +23 градусов.

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