Вакцина «made in BY»: что это может быть 1 11.05.2021, 15:00

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В Беларуси наладят производство или фасовку одной из вакцин из Китая?

Медицинский Telegram-канал «Не_минздрав» опубликовал интересные размышления на тему так называемой белорусской вакцины. Что это может быть?

Начнем с первой новости о ее появлении из уст правителя: «В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», - отметил Александр Лукашенко. Диктатор обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», - он.

Заявленная технология является самой простой, дешевой и малоэффективной. Хотя этой технологии например до сих пор производится вакцина против гриппа.. Но в нашем случае невозможно использовать базу (на куриных яйцах) для выращивания, поэтому мы плавно переходим к 2 пункту - выращивать можно на клетках Vero.

Клетки Vero (от эспер. истина) — линия клеток, используемая для культивирования. Была получена из эпителия почки, взятой у африканской зеленой мартышки (Chlorocebus aethiops) 27 марта 1962 года Ясумурой и Кавакитой в университете[en] города Тиба. Культура клеток была названа эспер. vero — истина, как аббревиатура от эспер. verdo — зеленый цвет и эспер. reno — почка. И где же взять данную технологию - изобрести или достать где подешевле?

Sinopharm и Sinovac из поднебесной уже производят «Вакцина Vero» и «CoronaVac» по аналогичной технологии.

Вакцина Vero создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов. Инактивация вируса - один из самых старых и надежных способов создания вакцин. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка. Третья фаза испытаний вакцины Vero проводилась в десяти странах мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Перу, Сербию, Марокко, Аргентину, Иорданию и Пакистан. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Испытания в Перу были приостановлены в декабре после того, как у одного из добровольцев после вакцинации появился неврологический синдром Гийена-Барре, затрудняющий движения рук.

Пекинская биофармацевтическая компания Sinovac создала инактивированную вакцину CoronaVac.Он работает, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни.Для сравнения: вакцины Moderna и Pfizer, разрабатываемые на Западе, являются мРНК-вакцинами. Это означает, что часть генетического кода коронавируса вводится в организм, заставляя организм вырабатывать вирусные белки, но не весь вирус, чего достаточно, чтобы научить иммунную систему атаковать.«CoronaVac - это более традиционный метод [вакцины], который успешно используется во многих хорошо известных вакцинах, таких как вакцина против бешенства.

4. Остается один вопрос - в Беларуси наладят производство или фасовку под видом производства одной из вакцин из Китая? И если это будет производство, то учитывая отсутствие опыта у наших вирусологов и «ручное» управление статистикой по испытаниям может вызвать только страх перед тем что нам в результате будут производить и вводить белорусам. Хотя конечно, если бы в нашей стране все было прозрачно, и не скрывались смерти от болезней и не было ручного управления всей статистикой Минздрава, да и чего скрывать статистикой всего что происходит в стране, то появление новых производств и мощностей, хоть и по старой технологии, могло бы порадовать.

Выводы: надеемся что «БелВероВак» будет фасовочным производством Sinopharm или Sinovac, и у властей хватит смелости это признать.

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