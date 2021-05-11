В Украине Медведчук и его соратник Козак подозреваются в госизмене 4 11.05.2021, 16:32

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Тарасу Козак (слева) и Виктор Медведчук

У друга Лукашенко и кума Путина серьезные проблемы.

В Украине Народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписано подозрение в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в Крыму. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет «Новое время».

«По результатам изучения материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим „парламентариям“ о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых», — написала генпрокурор в Facebook.

По результатам обысков неизвестно, где сейчас Медведчук, поэтому СБУ «принимает меры для установления и вручения ему ходатайства о содержании под стражей».

Во вторник, 11 мая, в доме Виктора Медведчука проходят обыски. Эту информацию подтвердил пресс-центр СБУ. По информации нардепа Алексея Гончаренко, обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму.

Отметим, что Виктор Медведчук — хороший друг Лукашенко. Их стречи проходили не только в Минске, но и в России. Лукашенко и Медведчука связывают не только дружеские отношения, но и серые схемы. К примеру, кум Путина хранит деньги в белорусских банках, принадлежащих «кошелькам» узурпатора. Сделка по покупке попавших под санкции телеканалов 112, ZiK и NewsOne также совершалась именно на территории нашей страны.

Также белорусский придворный олигарх Николай Воробей — владелец контрольного пакета акций «ПрикарпатЗападтранс». Эта фирма, эксплуатирующая нефтепровод, идущий по западной части Украины, связанная с Медведчуком.

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