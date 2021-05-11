Американцы перестали жить в кредит 1 11.05.2021, 19:18

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Жители США выплачивают долги по кредитным картам с невиданной годами скоростью.

Банки обеспокоены ростом своих издержек по потребительским займам, сообщает The Wall Street Journal.

Положительная динамика в платежеспособности американцев отразилась на процентных доходах эмитентов карт, так как остатки на них сокращаются. В связи с этим банки вынуждены больше тратиться на рекламу и страхование своих рисков. Некоторые кредитные организации фиксируют долю выплаченных американцами долгов в конце первого квартала 2021 года на уровне исторического максимума с 2000 года.

Влияние на потребительские финансы оказала поддержка граждан американским правительством из-за коронавируса — пособия по безработице, единовременные выплаты в период локдаунов, отсрочки по ипотеке и другим ссудам.

По данным исследовательской компании Mercator Advisory Group, количество открытых счетов по кредитным картам в Америке в 2020 году сократилось впервые за семь лет стабильного прироста. А согласно апрельскому опросу Gallup, 57 процентов жителей США довольны либо очень довольны своим текущим финансовым положением.

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