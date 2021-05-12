Поддержка госпредприятий стоила Беларуси миллиардов 2 12.05.2021, 12:36

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В Fitch отмечают, что политика властей усилит факторы макрофинансовой уязвимости.

О гигантских суммах, потраченных на переформатирование долгов в госсекторе, сообщает агентство Fitch. Эксперты оставили прогноз по рейтингу РБ негативным, пишет сайт banki24.by.

Как правило агентства Fitch и S&P обновляют свои оценки кредитных рейтингов стран не чаще 2 раз в год. Предыдущий апдейт рейтинга Беларуси состоялся в ноябре 2020 года. Тогда Fitch изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный» и подтвердило рейтинг на уровне «B».

В мае 2021-го Fitch перезапустило модель с учетом новой информации и сообщило, что долгосрочный рейтинг в иностранной валюте застрял на уровне «В» и прогноз остается «негативным». В терминологии Fitch показатель называется «долгосрочный рейтинг дефолта эмитента», так как отражает вероятность дефолта — прекращения выплат кредиторам.

Рейтинги Fitch делятся на две большие категории — рейтинги инвестиционной группы и рейтинги спекулятивной группы. В первую категорию входят рейтинги ААА, АА+, АА, АА-, А+, А, А-, ВВВ+, ВВВ и ВВВ-, во вторую — все рейтинги начиная с ВВ+ и до дефолтного.

Зачастую участники рынка называют спекулятивные рейтинги «мусорными». Это объясняется повышенными рисками дефолта эмитента. Эмитенты вынуждены компенсировать большие риски высокими ставками по облигациям.

Текущий рейтинг Беларуси равен «В». К тому же прогноз по нему ухудшен уже полгода. Поэтому котировки «длинных» евробондов страны довольно низки. На 10 мая еврооблигации Беларуси с погашением в 2030 году котировались всего по 95,3% от номинала, а облигации с погашением в 2031-м — по 94,9% от номинала.

Можно сказать, что рынок евробондов пока что закрыт для страны. Исключение составляет случай, если власти решатся на размещение под рекордно высокий процент. Однако это крайние меры и продажа бумаг фактически любой ценой.

В Fitch отмечают, что противостояние между властями и оппозицией после выборов остается неразрешенным, а «ухудшение доверия к проводимой политике способно усилить факторы макрофинансовой уязвимости». Также аналитики агентства считают, что «банки по-прежнему подвержены риску колебаний обменного курса».

Эксперты Fitch выделяют, что в 1 квартале 2021 года произошла реструктуризация долга казенных предприятий. При этом расходы бюджета на эти цели составили 1% ВВП и на аналогичный объем увеличился валютный госдолг.

По официальному прогнозу ВВП Беларуси за 2021 год может составить 158,5 млрд BYN. Таким образом, размер поддержки за счет бюджета и подъем госдолга можно оценить на суммы около 1,6 млрд BYN в эквиваленте по каждому направлению.

По отчету жлобинского БМЗ за 1 квартал уставный фонд предприятия вырос сразу на 1,590 млрд BYN. По этой информации нетрудно догадаться, на чью поддержку пошли почти все деньги из казенной кубышки.

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