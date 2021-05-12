Ученые: Океанов на самом деле шесть 2 12.05.2021, 13:01

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Только один из них мы называем морем.

Красное море на самом деле может быть вовсе не морем — ведь по своей структуре оно больше похоже на другие океаны. К такому выводу ученые пришли, проанализировав его дно, которое раньше было недоступно для изучения, пишет «Новое время».

Красное море намного меньше основных океанов на Земле, а также частично окружено сушей, что обычно для морей. Однако ученые уверены, что строение дна Красного моря более характерно для океана, который уже перешел в зрелую фазу развития, пишет The Academic Times.

Геологическая модель Красного моря остается спорной темой среди ученых, ведь его дно достаточно трудно проанализировать. Поэтому группа исследователей из Германии, Исландии и Саудовской Аравии использовали данные о землетрясениях, батиметрию и гравиметрической съемки, чтобы создать карту морского дна. Таким образом они выяснили, что структура Красного моря является типичной для океана, с большими вулканами в центре его срединно-океанического хребта.

«Мы увидели, что картина, которую мы видим в Красном море, такая же, как и в срединно-океанических хребтах в других местах. Мы видим эти гравитационные модели; они такие же, как и в других океанах, поэтому это, должно быть, океан. Все так просто», — говорит Фрукье ван дер Цван, один из авторов статьи в комментариях для издания.

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