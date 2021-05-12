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Польша ускорила выход из карантина

  • 12.05.2021, 16:51
Польша ускорила выход из карантина
фото: polsha24.com

Варшава на неделю раньше позволит открытие кинотеатров, театров и концертных залов.

Правительство Польши приняло решение скорректировать план выхода из локдауна. Об этом, как передает onet.pl, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 12 мая.

В частности, речь идет об ускорении снятия ограничений с работы театров и кинотеатров — их планируется в Польше открыть ранее принятых ранее сроков.

Эти заведения откроются с 21 мая. Они должны будут работать с ограничениями на количество посетителей и другими мерами безопасности.

В то же время премьер призвал людей не ослаблять бдительности и осторожно пользоваться послаблениями.

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