Обострение на Ближнем Востоке: в Израиле ракета пробила систему защиты «Железный купол» 13.05.2021, 10:14

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Обстрел ракетами городов Израиля

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Видеофакт.

Одна из ракет, которую группировка ХАМАС выпустила по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол», сообщает nv.ua.

Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион.

В данный момент нет информации о пострадавших или погибших.

Также сообщается, что сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан.

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке вновь перешел в горячую фазу. Перед эскалацией в Восточном Иерусалиме около недели продолжались масштабные протесты палестинцев, которые выступали против решения израильского суда о принудительном выселении десятков человек из домов из-за того, что граждане Израиля пытались получить недвижимость в иерусалимском районе Шейх-Джарра.

Во время протестов произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых были раненные и задержанные. По данным полиции Израиля, 8 мая возле мечети Аль-Акса травмы получили не менее 15 силовиков и 163 палестинца. Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как «сотни подозреваемых начали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности».

9 мая Верховный суд Израиля отложил принятие решения о возможности выселения палестинцев из их домов.

10 мая ХАМАС потребовал от Израиля до 18:00 по местному времени вывести силовиков из комплекса мечети Аль-Акса. Через несколько минут после истечения срока ультиматума ХАМАС нанес по Израилю первый ракетный удар. По состоянию на 12 мая в сторону Израиля выпустили более 1000 ракет. Израиль, в свою очередь, наносит ракетные удары по объектам боевиков.

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