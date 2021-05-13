Ученые рассказали о семи возможных путях продления жизни человека
- 13.05.2021, 10:27
В перспективе исследователи надеются полностью остановить старение.
Футурологи и трансгуманисты выделяют разные возможные пути продлить человеческую жизнь или даже сделать ее бесконечной. Например, в «Дорожной карте достижения бессмертия», созданной по заказу фонда «Наука за продление жизни» трансгуманиста Михаила Батина, представлено семь таких путей, которые можно разбить на три направления — медицинское, технологическое, а также крионику, которая сочетает в себе черты первого и второго, пишет РБК.
Способы продления жизни человека:
Генная инженерия
Регенеративная медицина
Наномедицина
Киборгизация
Искусственный интеллект
Цифровое бессмертие
Крионика
Некоторые возлагают надежды на генную инженерию, регенеративную медицину и наномедицину. Эксперименты на животных показали, что с помощью генной инженерии можно существенно замедлить старение. Терапия стволовыми клетками уже показывает эффективность в клинических испытаниях.
1. Генная инженерия
Ключевые шаги для разработки лекарства от старения:
Ранняя диагностика старения;
Поиск и исследование генов, отвечающих за продолжительность жизни;
Разработка теории и модели старения;
Создание нестареющих трансгенных животных.
2. Регенеративная медицина
Для усовершенствования регенерации, пересадки частей тела и органов, выращивания нового тела:
Создание биореактора, способного поддерживать жизнедеятельность органов вне тела длительное время;
Пересадка органов между клонами;
Использование модифицированных стволовых клеток для регенерации органов;
Пересадка головы человека.
3. Наномедицина
Для переноса функций мозга в компьютер:
Создание наномеханизмов и микророботов для адресной доставки лекарств, уничтожения опухолей, лечения тромбов;
Наномеханизмы, способные выполнять функции отдельных клеток человека и последующая замена всех клеток человека ими;
Наномеханизмы, подключающиеся к нейронам и передающие информацию на внешний компьютер;
Замена нейронов нанороботами и постепенный перенос мозговых функций в компьютер.
4. Киборгизация
Некоторые эксперты уповают на возможность загрузить сознание в компьютер или облачное хранилище, а также замену органов и конечностей человека на искусственные. При полной замене тела вопрос старения отпадет сам собой. Хотя, конечно, не все готовы на это пойти. Но этические споры вокруг бессмертия — отдельный вопрос.
Ключевые шаги, которые потребуются для пересадки головы на бионическое тело:
Создание искусственных аналогов внутренних органов;
Поддержание жизни при отказе внутренних органов за счет внешних систем;
Создание атомных искусственных органов с долгим сроком эксплуатации;
Использование роботов-хирургов для операций по вживлению органов.
5. Искусственный интеллект
Для загрузки сознания человека в компьютер с помощью ИИ:
Широкое использование ИИ для медицинской диагностики, постановки диагноза и назначения исследования;
Использование ИИ, носимых гаджетов и соцсетей для круглосуточного мониторинга состояния здоровья;
Использование ИИ для генерирования идей, совершения открытий и проверки их на практике;
Создание модели мозга человека с помощью ИИ.
6. Цифровое бессмертие
Для достижения цифрового бессмертия:
Создание работающих моделей мозга, нервной системы червя-нематоды, улитки, компьютерной модели мозга насекомого;
Создание примерной модели работы мозга человека;
Расшифровка механизмов памяти и извлечение отдельных воспоминаний;
Создание системы связи мозг-компьютер, замена поврежденных участков мозга нейроимплантами и, наконец, создание модели мозга конкретного человека, способной осознавать себя и мыслить.
7. Крионика
Еще один вероятный путь достижения бессмертия. Пока наука не знает, как вернуть к жизни крионированного пациента, но эксперименты по заморозке и разморозке животных приводят ко все более впечатляющим результатам.
Ключевые шаги, которые потребуются на этом пути развития:
Совершенствование технологий заморозки органов, коктейля стволовых клеток, ростовых факторов и цитокинов для их восстановления;
Восстановление активности образцов мозга;
Скрининг и совершенствование криопротекторов для обратимой криозаморозки все более сложных организмов;
Определение феномена сознания и отделов мозга, отвечающих за него, реконструкция воспоминаний и их запись на нейронную сеть;
Лечение повреждений мозга с помощью нанороботов и восстановление личности замороженного человека.