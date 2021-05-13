Ученые рассказали о семи возможных путях продления жизни человека 13.05.2021, 10:27

В перспективе исследователи надеются полностью остановить старение.

Футурологи и трансгуманисты выделяют разные возможные пути продлить человеческую жизнь или даже сделать ее бесконечной. Например, в «Дорожной карте достижения бессмертия», созданной по заказу фонда «Наука за продление жизни» трансгуманиста Михаила Батина, представлено семь таких путей, которые можно разбить на три направления — медицинское, технологическое, а также крионику, которая сочетает в себе черты первого и второго, пишет РБК.

Способы продления жизни человека:

Генная инженерия

Регенеративная медицина

Наномедицина

Киборгизация

Искусственный интеллект

Цифровое бессмертие

Крионика

Некоторые возлагают надежды на генную инженерию, регенеративную медицину и наномедицину. Эксперименты на животных показали, что с помощью генной инженерии можно существенно замедлить старение. Терапия стволовыми клетками уже показывает эффективность в клинических испытаниях.

1. Генная инженерия

Ключевые шаги для разработки лекарства от старения:

Ранняя диагностика старения;

Поиск и исследование генов, отвечающих за продолжительность жизни;

Разработка теории и модели старения;

Создание нестареющих трансгенных животных.

2. Регенеративная медицина

Для усовершенствования регенерации, пересадки частей тела и органов, выращивания нового тела:

Создание биореактора, способного поддерживать жизнедеятельность органов вне тела длительное время;

Пересадка органов между клонами;

Использование модифицированных стволовых клеток для регенерации органов;

Пересадка головы человека.

3. Наномедицина

Для переноса функций мозга в компьютер:

Создание наномеханизмов и микророботов для адресной доставки лекарств, уничтожения опухолей, лечения тромбов;

Наномеханизмы, способные выполнять функции отдельных клеток человека и последующая замена всех клеток человека ими;

Наномеханизмы, подключающиеся к нейронам и передающие информацию на внешний компьютер;

Замена нейронов нанороботами и постепенный перенос мозговых функций в компьютер.

4. Киборгизация

Некоторые эксперты уповают на возможность загрузить сознание в компьютер или облачное хранилище, а также замену органов и конечностей человека на искусственные. При полной замене тела вопрос старения отпадет сам собой. Хотя, конечно, не все готовы на это пойти. Но этические споры вокруг бессмертия — отдельный вопрос.

Ключевые шаги, которые потребуются для пересадки головы на бионическое тело:

Создание искусственных аналогов внутренних органов;

Поддержание жизни при отказе внутренних органов за счет внешних систем;

Создание атомных искусственных органов с долгим сроком эксплуатации;

Использование роботов-хирургов для операций по вживлению органов.

5. Искусственный интеллект

Для загрузки сознания человека в компьютер с помощью ИИ:

Широкое использование ИИ для медицинской диагностики, постановки диагноза и назначения исследования;

Использование ИИ, носимых гаджетов и соцсетей для круглосуточного мониторинга состояния здоровья;

Использование ИИ для генерирования идей, совершения открытий и проверки их на практике;

Создание модели мозга человека с помощью ИИ.

6. Цифровое бессмертие

Для достижения цифрового бессмертия:

Создание работающих моделей мозга, нервной системы червя-нематоды, улитки, компьютерной модели мозга насекомого;

Создание примерной модели работы мозга человека;

Расшифровка механизмов памяти и извлечение отдельных воспоминаний;

Создание системы связи мозг-компьютер, замена поврежденных участков мозга нейроимплантами и, наконец, создание модели мозга конкретного человека, способной осознавать себя и мыслить.

7. Крионика

Еще один вероятный путь достижения бессмертия. Пока наука не знает, как вернуть к жизни крионированного пациента, но эксперименты по заморозке и разморозке животных приводят ко все более впечатляющим результатам.

Ключевые шаги, которые потребуются на этом пути развития:

Совершенствование технологий заморозки органов, коктейля стволовых клеток, ростовых факторов и цитокинов для их восстановления;

Восстановление активности образцов мозга;

Скрининг и совершенствование криопротекторов для обратимой криозаморозки все более сложных организмов;

Определение феномена сознания и отделов мозга, отвечающих за него, реконструкция воспоминаний и их запись на нейронную сеть;

Лечение повреждений мозга с помощью нанороботов и восстановление личности замороженного человека.

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