Профессор медицины рассказал, что будет, если сделать только одну прививку от COVID-19 13.05.2021, 11:06

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Этот вопрос важен не только для личного здоровья.

Профессор медицины Виргинского университета Уильям Петри ответил на вопрос, что будет, если сделать только одну прививку от COVID-19:

— Поскольку все больше людей по всей стране получают вакцины против COVID-19, некоторые спрашивают: можно ли повременить со второй дозой вакцин Pfizer и Moderna, чтобы больше людей побыстрее вакцинировались? И какова защита после первой дозы?

Как иммунолог, я часто слышу этот вопрос. Ответ таков: одна доза очень эффективна — но я бы добавил, что вы все равно должны получить обе дозы. Однако этот вопрос важен не только для вашего личного здоровья, но и для здоровья всей страны, поскольку лидеры решают, как обеспечить достаточное количество вакцины для каждого желающего.

Хорошие новости из-за границы

Недавнее исследование в Израиле показало, что даже одна доза вакцины Pfizer против COVID-19 очень эффективна — до 85%.

Медицинский центр Sheba сообщил об опыте вакцинации почти 10 тыс. своих сотрудников вакциной Pfizer против COVID-19. Там вакцинация началась 19 декабря 2020, что совпало с третьей волной COVID-19 в Израиле. Исследователи пришли к выводу о том, что после вакцинации инфицирование SARS-CoV-2 и заболевание COVID-19 снизились. К 24 января 2021 года 7214 медицинских работников получили первую дозу, а 6037 — вторую.

В общей сложности в период между 19 декабря 2020-го и 24 января 2021-го зарегистрировано 170 случаев инфицирования. Из них 89 человек (52%) не были вакцинированы; у 78 человек (46%) был положительный тест после первой дозы; и у трех (2%) положительный тест после второй дозы.

Это согласуется с повторным анализом данных клинических испытаний третьей фазы, опубликованных в 2020 году в Медицинском журнале Новой Англии. В этом исследовании 52% защита после первой дозы включала заражения, произошедшие в первые 10 дней после вакцинации, когда можно было бы не ожидать, что вакцина успеет выработать защитные антитела к шиповому белку вируса.

Используя данные опубликованного исследования вакцины Pfizer, Cлужба общественного здравоохранения Англии установила, что эффективность вакцины составляла 89% в течение 15−21 дней после первой дозы — и до второй дозы — на 21 день. Диапазон эффективности составлял от 52% до 97%. На 15−28 сутки, или до первой недели после второй дозы, защита после первой дозы оценивалась в 91%. Диапазон составлял от 74% до 97%. Но от второй дозы не ожидают создания иммунитета в течение этого времени.

Итог

Итак, что мы знаем? Центры по контролю и профилактике заболеваний призывают людей получать обе дозы вакцин Pfizer и Moderna. Даже после первой дозы любой из этих вакцин у вас будет очень высокий уровень защиты после того, как за неделю организм выработает иммунитет. Запланированная вторая доза этих вакцин делает иммунную защиту еще сильнее, но в то время, когда запасы вакцин ограничены, приоритетом для большинства людей должно быть получение первой дозы.

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