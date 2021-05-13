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В Беларуси становится все больше алкомаркетов

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  • 13.05.2021, 11:20
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В Беларуси становится все больше алкомаркетов

Чьи это объекты?

Последнее время все чаще стала появляться информация об открытии новых магазинов, которые фокусируются на продажах алкогольной продукции. Журналисты tut.by решили выяснить, чьи это объекты и кто ранее стал развивать алкомаркеты.

Самая крупная сеть алкомаркетов находится под контролем холдинга «Минск Кристалл Групп», включающего в себя 8 государственных производителей алкогольной продукции. Она объединяет более чем 200 магазинов. Это и фирменные магазины «Минск Кристалла», «Белалко», «Радамира» и «Придвинья», и франчайзинговые объекты. Алкомаркеты расположены по всей стране, в которых реализуется продукция всех производителей холдинга. Возглавляет торговую компанию «Минск Кристалл Групп» бывший руководитель пивзавода «Криница» Григорий Петкевич.

Следует напомнить, что ранее госхолдинг упрекал крупнейшего продовольственного ритейлера Беларуси «Евроторг» в установлении более высоких торговых надбавок на спиртные напитки «Минск Кристалл Групп» по сравнению с аффилированным с «Евроторгом» Минским заводом виноградных вин и другими частными производителями. В «Евроторге» утверждали, что сотрудничество со всеми субъектами хозяйствования осуществлялось исключительно согласно достигнутым договоренностям. МАРТ не нашел нарушений антимонопольного законодательства в действиях ритейлера.

Как бы там ни было, но недавно «дочка» «Евроторга» также стала развивать алкомаркеты. Магазинов под брендом «Семь пятниц» пока немного. В Торговом реестре числятся 13 объектов в Минске, Солигорске и Могилеве.

В 2019 году сеть магазинов «Остров чистоты» расширила свой ассортимент продуктами питания и алкогольной продукцией. Это побудило хозяев дрогери-ритейлера сменить название на «Остров чистоты и вкуса». В 2020 году группа компаний «Ромакс» Виктора Ромука и его семьи объявила о создании сети аптек «Остров здоровья». В начале 2021 года появилась сеть магазинов «Три лося». Как выяснилось, один из крупнейших продавцов бытовой химии решил строить отдельные магазины по продаже алкогольных напитков и закусок. В настоящее время «Три лося» объединяют 26 розничных точек.

Крупнейший государственный логистический оператор в Беларуси «Белтаможсервис» также недавно стал развивать собственную торговую сеть, которая включает не только магазины, но и бары, кафе. Согласно сайту оператора, подобных объектов под названием Beltamozhservice насчитывается уже 25. Часть из них находится на территории транспортно-логистических центров. Розничное направление у госоператора также возникло неслучайно. «Белтаможсервис», учредителем которого выступает Государственный таможенный комитет, уже давно является одним из крупнейших импортеров алкогольной продукции в Беларусь.

Ранее алкомаркеты строили как раз ведущие импортеры спиртных напитков.

«Штопор» — один из первопроходцев на рынке магазинов алкогольных напитков. Его создал известный в начале и середине 1990-х годов зачетчик Иван Бураковский. Однако до этого в рамках многопрофильной компании ОП НИИ ПКД он построил одного из крупнейших на рынке импортеров алкоголя. Потом был налажен розлив вина на заводе виноградных вин «Пять континентов». Третье направление — алкомаркеты. Сегодня под брендом «Штопор» работают 12 магазинов в 6 городах Беларуси.

«Сервисбытснаб» в 1995 году стал импортером алкогольной продукции в Беларуси. Компании принадлежит торговая сеть «Вино», которая насчитывает 15 алкомаркетов в Минске, Бресте и Витебске.

Wine & Spirits — это проект «Белвингрупп» Сергея Тюшкевича. Он объединяет 21 магазин. В 2019 году в капитал дистрибьютора алкоголя «Белвингрупп» и связанного с ним производителя крепких спиртных напитков завод «Сябры» вошел Сергей Ткачук, который ранее был совладельцем сети «Рублевский», а теперь контролирует крупного поставщика товаров повседневного спроса «Мостра-групп», белорусские рестораны Burger King и имеет долю в сети «Доброном».

Группа компаний «Ноякс» развивает сеть из 27 специализированных розничных магазинов («Армянские коньяки», «Арарат», Vino&Vino). Объекты находятся не только в Беларуси, но и в Украине, Грузии и Армении.

Предприятие «Беларусьторг» Управления делами Лукашенко создало 21 магазин «Аматиста» по продаже алкоголя и табачных изделий. Этому способствовало то, что «Беларусьторг» включили в список специмпортеров данной продукции.

Участники рынка считают, что у традиционных импортеров алкоголя возникли сложности со сбытом продукции из-за наращивания объемов собственного импорта продуктовыми сетями, и они решили строить свои алкомаркеты. Аналогичным путем пошли и производители крепкого алкоголя, создавая собственную розницу. Для заводов и импортеров наличие своих магазинов позволяет снизить расходы, которые влечет за собой «выход на полку» в крупном ритейле.

Впрочем, некоторым игрокам не дает покоя успех российской сети алкомаркетов «Красное & Белое», которая в настоящее время насчитывает 9390 торговых точек. Российские алкомаркеты начали активно развиваться в регионах и только потом развернули экспансию в столице. В Беларуси пока нельзя сказать о такой тенденции. Импортеры в первую очередь фокусируются на Минске и областных центрах.

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