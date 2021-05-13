Бело-красно-белый «плюшевый десант» высадился на берегу «белорусских Мальдив» 13.05.2021, 12:04

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Фотофакт.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фото бело-красно-белых игрушечных медведей — «плюшевого десанта» — появившегося на берегу красносельских меловых карьеров, которые называют «белорусскими Мальдивами».

Напомним, 4 июля 2012 года, шведские пилоты сбросили над территорией Беларуси около тысячи плюшевых мишек с лозунгами в поддержку свободы слова.

Рискуя жизнью, сотрудники шведского рекламного агентства Studio Total Томас Мазетти, Пер Кромвелл и Ханна Фрей совершили полет в последнюю диктатуру Европы, чтобы поддержать преследуемых здесь независимых журналистов.

Бесстрашие шведов потрясло мир. В любой момент их маленький легкомоторный самолет мог быть сбит. К счастью, полет прошел удачно. Отчаянные смельчаки сбросили над Минском и Ивенцом сотни плюшевых медвежат с записками «В поддержку свободы слова в Беларуси».

Шведские пилоты стали лауреатами Национальной премии «Хартии'97»в области защиты прав человека за 2012 год.

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