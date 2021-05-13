Министр иностранных дел Колумбии подала в отставку на фоне массовых протестов 13.05.2021, 20:15

фото: wikipedia.org

В конце апреля в Колумбии начались протесты из-за налоговой реформы.

Министр иностранных дел Колумбии Клаудия Блюм подала в отставку на фоне непрекращающихся протестов. В своем обращении к президенту страны Ивану Дуке она поблагодарила за оказанное ей доверие.

Об этом сообщает Reuters.

«Я благодарна за огромное доверие, которое вы оказали мне, когда назвали меня на эту важную роль», - написала Блюм в своем обращении к Дуке.

Отставка главы МИД Колумбии последовала за уходом бывшего министра финансов страны Альберто Карраскильи. Он покинул свой пост в начале мая после массовых протестов против отмененной налоговой реформы.

Напомним, в конце апреля в Колумбии начались протесты из-за налоговой реформы, однако после они стали антиправительственными. Демонстранты требовали от правительства принятия мер по борьбе с бедностью, насилием со стороны полиции и неравенством в системах здравоохранения и образования.

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