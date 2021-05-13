Количество вакцинаций против Covid-19 превысило в Польше 15 миллионов 13.05.2021, 21:35

иллюстрационное Фото

Польша ускорила выход из карантина.

Ответственный за программу вакцинации министр Михал Дворчик сообщил в Twitter, что в Польше сделано больше 15 миллионов прививок против Covid-19, передает «Радио Польша».

– Мы только что превысили уровень 15 млн прививок, - сообщил в четверг в Twitter глава администрации премьер-министра, уполномоченный правительства по национальной программе вакцинации, Михал Дворчик. Он также призывал поляков в своем посте зарегистрироваться на прививку от коронавируса .

«Мы только что достигли уровня 15 миллионов прививок. Слова благодарности всем людям, работающим по национальной программе вакцинации. Мы рекомендуем всем родившимся в 2003 года и старше зарегистрироваться на прививку от Covid-19.

Министерство здравоохранения Польши сообщило утром в четверг о 3730 новых случаях заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 342 человека. По состоянию на 13 мая в Польше подтверждены почти 2 млн 846 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая более 71 тыс. летальных исходов и свыше 2,5 млн выздоровевших.

Напомним, правительство Польши приняло решение скорректировать план выхода из локдауна. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции 12 мая.

В частности, речь идет об ускорении снятия ограничений с работы театров и кинотеатров — их планируется в Польше открыть ранее принятых ранее сроков.

Эти заведения откроются с 21 мая. Они должны будут работать с ограничениями на количество посетителей и другими мерами безопасности.

В то же время премьер призвал людей не ослаблять бдительности и осторожно пользоваться послаблениями.

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