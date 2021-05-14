К Земле приближается астероид крупнее пирамиды Хеопса 4 14.05.2021, 12:32

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иллюстрационное фото

Максимальное сближение произойдет менее, чем через 40 минут.

Крупный астероид 2015 KJ19, размеры которого, возможно, превышают высоту пирамиды Хеопса, приблизится к Земле 14 мая. Об этом сообщает издание Express (перевод — lenta.ru).

По его данным, диаметр астероида составляет от 88 до 200 метров. На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13:04 по минскому времени. Однако он не представляет опасности, поскольку ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.

В конце апреля сообщалось, что специалисты НАСА будут готовиться к столкновению условного астероида с Землей. Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав НАСА. Учения позволят специалистам национального управления и соответствующих организаций в других странах выработать план, который поможет избежать столкновений с небесными телами или минимизировать ущерб от подобных инцидентов.

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