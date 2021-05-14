Тренер «Нью-Джерси», журналисты и фаны в восторге от дебютного сезона Егора Шаранговича 1 14.05.2021, 14:02

Егор Шарангович

Его называют «самым недооценненным хоккеистом в НХЛ».

Первый сезон Егора Шаранговича в НХЛ завершился – его «Нью-Джерси» в регулярке финишировал предпоследним в Восточном дивизионе и не попал в плей-офф. Несмотря на командные неудачи, индивидуально белорус показал себя весьма достойно. Гладкое первенство НХЛ-2020/21 проходило в коротком формате из-за пандемии и состояло из 56 матчей – Шарангович пропустил всего два и сумел за этот отрезок набрать 30 (16+14) очков. В итоге Егор стал третьим в команде как по системе «гол+пас», так и по количеству заброшенных шайб. Также форвард «Нью-Джерси» показал лучшие цифры в дебютном сезоне среди всех белорусов, игравших в НХЛ, – ранее рекорд принадлежал Сергею Костицыну, который в 52 матчах сезона-2007/08 набрал 27 (9+18) очков, пишет «Трибуна».

Такая игра Шаранговича сделала ему хорошую прессу в Северной Америке. Нападающего регулярно хвалит главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф – только за последний месяц он называл белоруса будущим клуба и очень удивившим его хоккеистом, а также отвешивал комплименты его броску и катанию. Отмечают Шаранговича и маститые журналисты – например, Грег Вышински (главный специалист по НХЛ на спортивном канале ESPN, имеющий 210 тысяч подписчиков в твиттере). Как раз с этой аудиторией он поделился бомбардирским топом новичков лиги, в котором Егор занял четвертое место, и предположил, что как раз белорус для многих может стать тем самым «форвардом-дебютантом, который провел очень хороший сезон».

Top 5 rookie scorers. Dolla Dolla Kirill is going win the goals and points races. For all the "X rookie forward is having a sneaky good season!" stories, X may have ended up equalling Yegor Sharangovich. pic.twitter.com/RXQKef8AfQ — Greg Wyshynski (@wyshynski) May 11, 2021

Пять лучших бомбардиров-новичков. Кирилл [Капризов] собирается побеждать в бомбардирской гонке. А в истории про «форварда-новичка Х, который провел очень хороший сезон» в конце концов решением уравнения может стать Егор Шарангович.

Впечатлены сезонным перфомансом Шаранговича и обычные болельщики. От них за свою результативную игру белорус получил не нуждающееся в пояснениях прозвище SharanGOALvich. После этого Егора стали так порой называть и в постах официальных аккаунтов «Нью-Джерси» – иногда там используют близкую по смыслу вариацию SCORangovich (от score – забрасывать). Но некоторые фанаты не прочь придать никнейму еще чуть больше величия.

– ШаранГОЛвич или ШаранБОГвич?

– Шаран-ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ-гович. Он уже лучше, чем Макдэвид и Гретцки.

Как это часто бывает со сверкнувшими молодыми спортсменами, болельщики попробовали найти Шаранговичу аналог среди героев прошлого. Одним из образцов стал Илья Ковальчук – россиянин, отыгравший в НХЛ более 900 матчей и набравший почти столько же очков, а в минувшем сезоне ставший чемпионом КХЛ вместе с «Авангардом». К слову, у Шаранговича есть детское фото с этим хоккеистом, а одним из поводов для фанатской аналогии явно стал 17-й номер, под которым они оба играют.

Шарангович – это новый Ковальчук.

В отдельных играх в Шаранговиче виделся даже праймовый Павел Буре – правда, скорее, это был упрек защитникам соперника, позволявшим белорусу слишком многое.

– Насколько плоха должна быть «Филадельфия», чтобы и дальше позволять одной из худших за последнее время команд по игре в большинстве вот так забрасывать?

– С ними Шарангович выглядит как Павел Буре в расцвете сил.

Еще одно интересное сравнение: Егор Шарангович – это хоккейный Стефен Карри. Сопоставления с одним из лучших снайперов в истории НБА белорус заслужил тем, что быстро принимает решение о броске.

Шарангович – это Стеф Карри. Он просто не тратит времени на выстрел.

Перед началом регулярки болельщики «Нью-Джерси» связывали большие надежды с 28-летним Никитой Гусевым – российским нападающим, побеждавшим на Олимпиаде-2018. В прошлом сезоне он дебютировал в НХЛ и в составе «Девилз» настрелял более 40 очков, но в нынешнем захандрил, за 20 матчей набрал всего пять баллов и в апреле перебрался во «Флориду». Линди Рафф объяснил расставание с россиянином в том числе яркой игрой Шаранговича – схожие мысли об этом были и у болельщиков.

– Шарангович стал тем, кем должен был быть Гусев.

– Он станет еще лучше. Шарангович будет частью франшизы в будущем. Я вижу его ассистентом капитана.

Для кого-то белорусский нападающий – это настоящая машина по забиванию голов. Как говорится, только не останавливайте ее.

Шарангович – это машина для забивания голов. Даже неважно, какое сочетание. Все, что он знает – это как ЗАБРАСЫВАТЬ.

А наблюдать за такими игроками болельщикам «Нью-Джерси» попросту приятно.

Люди, я начинаю по-настоящему любить Шаранговича.

Егор Шарангович отвечает за БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ моего спортивного счастья в 2021-м.

Шарангович чертовски хорош. Люблю его.

Егор Шарангович – чертов лучший бомбардир. Мой мальчик, я так горд!

Игра белоруса нравится даже болельщикам прямых конкурентов по дивизиону!

Мне очень нравится Шарангович. В этом парне есть что-то особенное. Не люблю, когда он забивает «Бостону», но ценю его игру.

Впечатлил белорус и еще нескольких журналистов. В середине апреля его выступления лаконично заценил Аманда Штейн – репортер ведущего спортивного канадского канала TSN, на которую в твиттере подписано 40 тысяч человек.

Смотреть на то, как Егор Шарангович играет в хоккей, приносит мне большое удовольствие.

Стив Кангиалози из ESPN (у него 10 тысяч фолловеров) отметил форварда еще раньше – в марте, когда у Егора было лишь семь шайб в НХЛ.

У Шаранговича 7 голов в 28 играх НХЛ. Он не всегда играет в двух ведущих звеньях команды. Это хороший вход в лучшую лигу мира для 22 лет.

У молодого белорусского хоккеиста появилась даже португалоязычная фанатка! Эта девушка неоднократно твитила о Шаранговиче – вот только несколько записей из ее аккаунта.

Шарангович делает меня такой счастливой.

Доброе утро всем, а особенно Егору Шаранговичу. Надеюсь, он хорошо спал.

Нет, серьезно, он любовь всей моей жизни. Шарангович, я люблю тебя.

Порой белорус блистал так, что в честь него даже готовы были называть детей!

Моего первого сына будут звать Егор Шарангович.

Я назову моего ребенка Егор Шарангович. Решено.

На этом фоне даже признание лучшим 17-м номером в истории «Нью-Джерси» выглядит довольно скромно.

Шарангович – лучший №17, игравший за «Девилз».

Кому-то Егор и вовсе видится самым недооцененным хоккеистом в НХЛ.

Егор Шарангович – самый недооцененный игрок НХЛ. Я люблю смотреть, как этот парень бросает шайбу.

Я голосую за одного из самых недооцененных игроков в НХЛ, Егора Шаранговича.

Ну а если и не главным в лиге хоккеистом, чьи достоинства не оценены как следует, то как минимум новичком, заслуживающим большего внимания.

Шарангович – самый недооцененный новичок нынешнего сезона.

И в этом что-то есть – несмотря на высокую результативность, Шарангович не рассматривается специалистами в качестве претендента на «Колдер Трофи» – приз, вручаемый по итогам сезона лучшему дебютанту.

Это преступление, что Шарангович даже не упоминается в дискуссии о «Колдер Трофи».

Этот приз с большей долей вероятности достанется россиянину Кириллу Капризову, который в свой первый сезон в НХЛ в регулярке в среднем набирал почти балл за игру и вывел свою «Миннесоту» в плей-офф. Но за эти показатели нападающий может получить не только «Колдер», но и персонального хейтера, недовольного тем, что Капризов затмевает Шаранговича.

Всегда буду презирать Кирилла Капризова за то, что он украл у Егора Шаранговича «Колдер Трофи».

Дебютный сезон для белорусского нападающего завершен – и впечатленные им фанаты ждут еще более яркого выступления в следующем году. Получится у Шаранговича не схватить «синдром второгодки» и оправдать их ожидания?

Кто-нибудь сомневается, что Шарангович будет забрасывать 30 шайб каждый год? Его бросок чертовски хорош! Мне очень понравилось его интервью на днях. Он сказал, что 3-4 броска – это стопроцентный гол.

С каждым матчем Шарангович выглядит все увереннее, я не удивлюсь, если в следующем году этот чувак забросит 30 шайб.

Прямо сейчас Егор Шарангович – лучший игрок в составе «Нью-Джерси». Страшно подумать, кем он будет в следующем сезоне.

Представьте, что будет, если точность бросков Шаранговича вырастет.

Шарангович – это будущее «Нью-Джерси».

Могу рассказать, почему у меня есть небольшой оптимизм по поводу «Девилз». Его имя – Егор Шарангович.

Егор Шарангович использует все возможности, чтобы стать частью «Нью-Джерси» надолго. Чарующий сезон!

Кто-то из болельщиков «Нью-Джерси» даже нашел альтернативный способ выведения клуба из кризиса с помощью белоруса.

Можно нам еще два клона Шаранговича, пожалуйста?

Егор влюбил в себя фанатов не только игрой – в соцсетях хватает тех, кто любит его непосредственные интервью. Отношение болельщиков «Девилз» к тому, как белорус общается с прессой, отлично передает этот твит.

С каждым интервью Егора Шаранговича он нравится мне все больше. Он кажется самым милым человеком на свете. Возможно, мне придется купить его джерси прямо сейчас...

И еще одна пачка характеристик для Шаранговича от болельщиков. Какая вам кажется наиболее верной?

Шарангович – это зверь, делающий игру.

Егор Шарангович намного лучше, чем я думал, и мне это нравится. Этот парень – ЗВЕРЬ.

Егор Шарангович – величайший. У меня нет других комментариев по этой игре.

Егор Шарангович – лучший белорусский хоккеист всех времен.

Вам не остановить Шаранговича, вы можете только надеяться сдержать его.

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